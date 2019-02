Marwitzer Jecken stellen alles auf den Kopf

Sophie Schade

Marwitz Sie stellen alles auf den Kopf: Die Jecken vom Marwitzer Carneval Club. Unter diesem Motto feiern sie ihre 48. Session und boten am Samstagabend ihrem Publikum eine rund dreistündige Show aus Musik, Tanz und Sketchen.

Um Punkt 19 Uhr 11 ist die Marwitzer Turnhalle komplett mit bunten Girlanden ausstaffiert, die kostümierten Gäste sitzen dicht an dicht. Als die Garden und der Elferrat einmarschieren, gibt es für sie kein Halten mehr: Mit einem dreifachen „Marwitz, helau!“ begrüßen die Karnevalisten ihr Publikum. Der Abend kann aber selbstverständlich nicht beginnen, bevor nicht das Marwitzlied gesungen wurde: „Wo gibt‘s denn wohl auf jeden Fall den allerbesten Karneval? Bei uns Marwitz!“ Ein bisschen Selbstbewusstsein hat noch niemandem geschadet. Das Tanzprogramm eröffnen die Minifunken. Das Publikum hatten sie mit ihrem peppigen Auftritt in einem Outfit, in dem die jungen Mädchen der 1950er-Jahre vermutlich ihre ersten Rock-‘n‘-Roll-Tanzschritte geprobt hatten, im Handumdrehen auf ihrer Seite. Für die Zugabe holen sie ihre Väter von ihren Plätzen.

Frenetisch bejubelt werden die neugegründeten Wilden Funken. Ihre ersten jecken Schritte haben sie bei den Mini-Funken gemacht. Denen sind die acht- bis zwölfjährigen Mädchen nun entwachsen, der Funkendress wurde gegen neonfarbene Leggins und sportliche Jacken getauscht. Schon ihre Einmarschmusik, Helene Fischers „Herzbeben“, versetzt das Publikum förmlich in Ekstase. Was folgt, ist eine dynamische Choreographie mit Elementen aus Hip-Hop und Cheerleading, die beeindruckt und absolut bühnenreif ist.

Nachdem die jungen Tänzerinnen des Marwitzer Carneval Clubs alles gegeben haben, ist es Zeit für Comedy: Detlef Schulze erinnert sich etwa an eine Reise nach München zum Oktoberfest, wo einem Freund die Kombination aus viel Bier, viel Fast Food und Looping fahren nicht allzu gut bekommen ist. Außerdem fragte er sich, wie man beim Biathlon Zweiter werden könnte – wenn man schon ein Gewehr dabei hat? Dem Publikum gefällt es. Auf den Bänken in der Turnhalle tummeln sich Piraten, Müllmänner und ein arabischer Scheich – der Fantasie waren bei der Kostümfindung keine Grenzen gesetzt. In der ersten Reihe sitzen Jennifer und Hannes und amüsieren sich prächtig. Auch wenn sich das Paar nach eigener Aussage nicht in der Kostümauswahl abgesprochen hat, passen die beiden farblich doch bestens zusammen: Sie ist als Engel verkleidet, er als Julius Caesar in weißer Tunika. Vor zwei Jahren sind die beiden von Nieder Neuendorf nach Marwitz umgezogen und „wollen hier gar nicht mehr weg“ – auch deshalb, weil sie den Karneval und das Gemeinschaftsgefühl, das bei diesen Feiern entsteht, nicht mehr missen möchten. Dazu gehört auch das berühmt-berüchtigte Männerballett, das den humoristischen Höhe- und gleichzeitig Schlusspunkt des Programms bildete.