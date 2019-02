Jecken im Abenteuerland

RA

Fehrbellin (MOZ) In Fehrbellin blieb am Samstagabend kein Auge trocken. Zum vorletzten Mal in dieser Session brachten die Jecken vom Fehrbelliner Karnevals Klub (FKK) ihr Programm „Was bei Disney märchenhaft getrickst, ist beim FKK närrisch neu gemixt!“ auf die Bühne.

Die Darsteller Anna, Elsa und Kristoff, die eigentlich per Kreuzfahrtschiff „ALAAF amrhin“ auf dem Weg ins Reich der Eiskönigin sind, gehen allerdings über Bord und treffen nicht nur auf Arielle, die Meerjungfrau, sondern auch auf Seehexe Ursula und Clownfisch Nemo. Aus den Fluten tauchen Anna und Elsa in London auf. Dort kreuzt nicht nur Mary Poppins ihren Weg, sondern auch Peter Pan, Captain Hook und die Pinguine aus Madagaskar, mit denen sie einige Abenteuer erleben. Die „Maskulinen Hupfdolls“ des FKK waren in dieser Szene allerdings die heimlichen Stars, die viel Beifall ernteten. Wer das Programm in diesem Jahr noch nicht erlebt hat, hat dazu noch einmal am kommenden Sonnabend ab 19 Uhr im Saal der Rhinmilch GmbH die Gelegenheit. Allerdings gibt es für diese Show nur noch einige Restkarten, die bei Elektro Sternbeck erhältlich sind.