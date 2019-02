Lachnacht kommt bestens an

Katja Schrader

Hennigsdorf Atze Bauer und sein Mitstreiter rockten am Wochenende das Hennigsdorfer Stadtclubhaus. Das Publikum war völlig aus dem Häuschen.

„Das Wichtigste an dieser ganzen Show seid ihr, dieses unglaubliche Hennigsdorfer Publikum“, erklärt Atze Bauer am Anfang der dritten Hennigsdorfer Lachnacht vor ausverkauftem Stadtklubhaus und macht damit einen guten Schachzug. Der fränkische Komiker und Moderator der Show mit den rechts und links hochtoupierten Resthaaren weiß wie man die Zuschauer anheizt.

Er hat das Publikum von Anfang an im Griff und lässt es bis zum Ende auch nicht mehr los. Es habe sich nach der ersten Lachnacht rumgesprochen, was hier für ein Hexenkessel sei. Jetzt kann man sich die Künstler aussuchen, die nach Hennigsdorf kommen, meint Atze Bauer.

„Machen Sie es wie beim letzten Mal. Ekstase, dreiviertel Stunde Begrüßungsapplaus und Zugabe-Rufe, bevor überhaupt was gemacht wurde“, ruft er. Einige können sich da schon kaum vor Lachen halten. Komikerin Ingrid Wenzel kommt auf die Bühne. „Zugabe“, ruft jemand.

„Ihr seid aber spontan“, sagt sie. Sie habe extra für das Publikum in Hennigsdorf zum ersten Mal in ihrem Leben ein ABC-Ticket für 3,40 Euro gelöst. „Ingrid, das ist kein Künstlername, das ist ein Scheißname“, sagt sie und erzählt von ihren qualvollen Aufgaben während der Zeit, als sie auf dem Kreuzfahrtschiff Aida arbeitete. Ihr Auftritt wird freundlich aber verhalten aufgenommen.

Dann kündigt Atze Bauer einen an, der kurzfristig für den erkrankten Komiker Jochen Falck eingesprungen ist. Bei Pete the Beat komme alles, was man hört aus dem Mund. Und man will es kaum glauben, was auf der Bühne vor sich geht. Der Beatboxer imitiert mit Mund, Nase und Rachen mehr als nur Schlagzeug und Percussion-Instrumente. „Ich erkläre, wie ein Soundcheck vonstatten geht“, sagt er. Das Publikum schließt den sympathischen Künstler sofort ins Herz. Als auch noch quietschende Gitarrenriffs aus seinem Körper hervorkommen und ein originalgetreues „Honky tonk women“ zu hören ist, tobt das Publikum. Pete the Beat wird nicht ohne Zugabe entlassen.

Nach der Pause lässt Atze Bauer seine Trommel hinter der Bühne. „Was soll ich diese elende Basstrommel nehmen, wenn Pete the Beat da ist“, meint er und lässt sich bei seinem Lied von ihm begleiten. Den krönenden Abschluss macht Deutsch-Italiener Roberto Capitoni. „Wie der Name schon sagt, bin ich in Deutschland geboren“, sagt er. Noch dazu ist er Schwabe. Zwei Nationalitäten im Kopf zu haben, das sei für ihn wirklich nicht einfach. Eine Sekunde sei er Deutscher, in der anderen Italiener. Was Amore angeht, komme der Italiener durch. Nur auf dem Weg dorthin lege er erst einmal seine Sachen ordentlich zusammen.

Das Publikum verfällt Roberto Capitonis eigenwilligem Charme sofort. Der Comedian rast mit ungebremster Energie von Pointe zu Pointe, wirft mit Klischees um sich und bleibt dabei originell und kurzweilig. Atze Bauer huldigt am Ende noch einmal das Hennigsdorfer Publikum als das unglaublichste.

Mit fröhlichen Gesichtern und noch viel Gelächter verlassen die Besucher das Hennigsdorfer Stadtklubhaus.