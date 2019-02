Fast alle Parteien in Brandenburg mit Mitgliederplus

bb

Potsdam Fast alle im Landtag vertretenen Parteien in Brandenburg haben im vergangenen Jahr Mitglieder gewonnen - dabei haben die Grünen die Nase vorn.

Mitgliederstärkste Partei in Brandenburg ist weiter die SPD mit 6362. Die Linke verlor hingegen Anhänger und kommt mit 5802 Mitgliedern nur noch auf den dritten Platz. Sie wird von der CDU überholt, die im Januar 5846 Mitglieder zählte. Die AfD hat demnach 1600 Mitglieder. Die Grünen kommen eigenen Angaben zufolge auf 1435 Mitglieder, die Freien Wähler haben aktuell 780 Mitglieder. Die „Märkische Allgemeine“ hatte am Montag über die Entwicklung der Parteien berichtet.

Die Grünen legten innerhalb eines Jahres um 316 Mitglieder zu - so viel wie keine andere der im Landtag vertretenen Parteien. Landesvorsitzender Clemens Rostock geht davon aus, dass etwa im Mai eine runde Zahl erreicht ist. „Wir werden die 1500 schon zur Kommunalwahl haben“, sagte er beim Landesparteitag am vergangenen Samstag in Fürstenwalde. Die AfD gewann laut Zeitungsbericht 100 Mitglieder hinzu. Die Freien Wähler wuchsen nach Angaben von Landeschef Péter Vida um 80 Mitglieder. Dabei sei zu beachten, dass hinter den 140 zum Netzwerk von BVB/Freie Wähler gehörenden Wählergruppen deutlich mehr Menschen stünden, erklärte Vida. Die CDU freute sich über 44 neue Anhänger in der Partei.

Die SPD hatte 16 neue Mitglieder. „Die Wahl von Donald Trump, der Brexit, das Mitgliedervotum über die künftige Regierungskoalition im Bund haben deutlich gemacht, dass es etwas zu verlieren gibt“, sagte SPD-Sprecherin Katrin Molkentin. „Die Menschen treten in die SPD ein, weil sie nicht länger zuschauen wollen.“ Die SPD zählt nicht erreichbare Mitglieder, die bisher aber noch nicht ausgetreten sind, seit vergangenem Jahr nicht mehr mit. Das erkläre den geringeren Mitgliederanstieg, sagte die Sprecherin. Die Linke verlor als einzige der im Landtag vertretenen Parteien Mitglieder - innerhalb eines Jahres waren es 230.