Neue Krippe in Milow

Manuela Mohm

Milower Land (MOZ) In der westhavelländischen Gemeinde Milower Land mit ihren zehn Ortsteilen, in denen etwa 4.400 Menschen allen Alters leben, gibt es drei Kindertagesstätten - eine in privater und zwei in Trägerschaft der Gemeinde. Seit 2015 habe sie in ihren beiden Einrichtungen 120 zusätzliche Plätze geschaffen, so Bürgermeister Felix Menzel (SPD) gegenüber BRAWO.

Die Kitas in öffentlicher Trägerschaft befinden sich in der Inge-Sielmann-Grundschule in Milow und in der Kleinen Grundschule in Großwudicke. Dort wurde 2018 ein Nebengebäude fertig gestellt, das seither auch durch die Kita genutzt wird. „Dennoch weist der Bedarfsplan des Landkreises für unsere Gemeinde einen Fehlbedarf von 45 Plätzen aus“, so Menzel weiter.

Zwei Teilflächen nahe der Milower Grundschule sollen nun per Beschluss erworben werden. Einstimmig sprachen sich am vorigen Mittwoch die Gemeindevertreter dafür aus. 26.500 Euro muss die Kommune für den Kauf aufbringen. Durch den Neubau sollen 60 weitere Krippenplätze in der Gemeinde zur Verfügung stehen. Im Hinblick auf die aktuelle demografische Entwicklung sagt der Bürgermeister: „Wir wachsen zwar nicht wirklich, werden aber spürbar jünger.“ Als Verwaltungschef käme es ihm zu, „alle Kaufverträge zu stempeln“. Dabei könne er sehen, wie alt die Käufer von Häusern und Baugrundstücken sind. Demnach gingen bei Verkäufen von Bestandshäusern diese an junge Bürger. Zudem werde das Gebiet Springberg zur Bebauung mit Eigenheimen entwickelt, weswegen Menzel mit weiteren jungen Familien rechnet.