Weiberfastnacht sogar am Frauentag

Rosenmontag 2018: Teilnehmer vom Brandenburger Karnevalsclub im Umzug in Friesack. Diesmal geht es am 4. März stimmungsvoll durch die Fliederstadt. © Foto: Simone Weber

Can Can der „Funken“ beim Buckower Carnevalsverein. Am Donnerstag ist Weiberfastnacht beim BCV, und am 2. März findet die letzte Veranstaltung der Saison statt. © Foto: Weber

René Wernitz

Havelland (MOZ) Am Morgen des 21. März ist zwar Vollmond. Es wäre der erste im Frühling. Doch diesmal gilt die Faustregel nicht, nach der am Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond Ostern ist. Erst nachdem sich der Erdtrabant im Folgemonat in voller Pracht zeigte, was am 19. April der Fall ist, wird die Auferstehung Jesu gefeiert - also am 21. April. Das hat Auswirkungen auf die Terminkette im Karneval.

Dieser endet bekanntlich am Aschermittwoch, mit dem die Fastenzeit beginnt, die noch den Karsamstag, diesmal 20. April, beinhaltet. Die mageren Zeiten dauern 40 Tage, wobei die Sonntage ausgespart bleiben. So ergibt sich von Karsamstag 2019 rückwärts gerechnet, dass der Aschermittwoch auf den 6. März fällt. Der Karneval befindet sich demnach auf der Zielgeraden, wobei nicht überall gilt: „Am Aschermittwoch ist alles vorbei!“.

Das Finale des Garlitzer Carneval Club (GCC) steigt erst am Samstag, 9. März. Gleichzeitig verabschiedet sich der Pessiner Carneval Club (PCC) aus der Saison, obgleich am 10. März noch ein Kinderfasching folgt. Ob närrischen Gedanken folgend oder ob es terminlich nicht besser passte, bleibt organisatorisches Geheimnis, wenn der PCC ausgerechnet am Internationalen Frauentag, 8. März, zu seiner „Weiberfastnacht“ einlädt. Eigentlich bleiben die Frauen landauf, landab jeweils am Donnerstag vor Aschermittwoch unter sich im Partyvolk. So wie beim Rathenower Carnevals Club (RCC) und beim Buckower Carnevalsverein (BCV), die beide am 28. Februar dazu einladen.

Der Premnitzer Carnevalsclub (PCC) hat so etwas nicht im Programm. Doch nach den Veranstaltungen am kommenden Freitag und Samstag wird am Abend des 4. März der Rosenmontag zelebriert, was im Westhavelland einzigartig ist. Beim Friesacker Karneval Club (FKC) ist dann das eigene Alleinstellungsmerkmal längst gelaufen. Denn am Rosenmontag geht es unter Beteiligung etlicher Vereine aus der Region im Umzug durch die Fliederstadt. Treffpunkt ist in der Marktstraße 22. Los geht es um 12.30 Uhr.