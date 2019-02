Odin Tietsche

Oranienburg (MOZ) 14 Grundschüler aus Germendorf lernten am Montagnachmittag in Grünlers Backstube in Oranienburg, wie lecker selbstgemachte Burger schmecken können.

„Das schmeckt viel besser als bei McDonalds“, so das Fazit von Grundschülerin Emily. Und Pia ergänzt: „Ich werde meiner Mama vorschlagen, dass wir jetzt zu Hause auch immer unsere Burger selbst machen.“ Zuvor hatten die beiden Mädchen und 12 weitere Schülerinnen und Schüler der Germendorfer Grundschule in Grünlers Backstube gelernt, wie Brötchen gebacken, das richtige Gemüse ausgesucht und Fleisch gesund zubereitet wird. „Für uns ist wichtig, dass die Kinder von kleinauf lernen, wie gut Selbstgemachtes schmeckt und das Nahrungsmittel halt nicht immer aus der Fertigpackung kommen müssen“, sagte Katja Grünler-Erchinger, Inhaberin von Grünlers Backstube.

Den Burger-Nachmittag, für den sich extra auch der Berliner Fleischermeister Jörg Erchinger Zeit genommen hatte, hatten die Germendorfer Kinder im Rahmen der Aktion „Oberhavel schmeckt mir!“ gewonnen. Die Aktion, die vom Kreisjugendring begleitet wurde, wurde von den Kindern in der Schule thematisch mit Leben gefüllt. Unter anderem lernten die Kinder, was zu einem gesunden Frühstück gehört, wie man mit frischen Lebensmitteln kocht und was alles in die Brotbüchse für die Schule gehört. „Dabei wurden Punkte verteilt, zum Beispiel, wie gesund das verwendete Brot ist, welches Getränk eingepackt wurde und ob in der Brotbüchse auch Obst und Gemüse zu finden ist“, erklärt Grundschüler Aaron.

Die 14 Kinder, im Alter zwischen sieben und 12 Jahren, schauten der Konditormeisterin Grünler-Erchinger sowie dem anwesenden Fleischer über die Schulter und lernten dabei auch viel über das jeweilige Handwerk. Einig waren sich am Ende alle: „Selbstgemacht schmeckt einfach besser.“