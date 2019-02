Linde vorm Schloss muss gefällt werden

OGA

Oranienburg (MOZ) Eine der drei Linden zwischen historischem Schlossparkeingang und Blumenthalschem Haus in Oranienburg muss gefällt werden. Das teilte die Stadtverwaltung am Montagnachmittag mit. Die altersschwache Linde stelle eine Gefahr dar.

„Bei einer eingehenden Untersuchunwurde seitens des Gehölzsachverständigen ein in vier Metern Höhe beginnender, tiefergehender und abwärts bis zum Stammfuss verlaufender Fäuleschacht festgestellt“, erläuterte Stadtverwaltungssprecher Gilbert Collé.Gleichzeitig leide der Baum an zunehmender Wurzelstockfäule, die einen „Verbleib des Baumes als Hochtorso“ ausschließe.

Deshalb müsse die Linde bereits in den kommenden Tagen gefällt werden. Die zuständigen Denkmal- und Naturschutzbehörden hätten die Fällung bereits genehmigt. Die Stadt will einen neuen Baum an gleicher Stelle pflanzen.