Spatenstich für ein neues Paketzentrum in Ludwigsfelde

dpa

Ludwigsfelde (dpa) Bis zu 50 000 Päckchen pro Stunde können nach der für 2021 geplanten Fertigstellung im neuen Paketzentrum Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) bearbeitet werden. Damit entstehe eines der größten und leistungsfähigsten Paketzentren Europas, teilte die Deutsche Post DHL Group am Montag beim ersten Spatenstich mit. Schon heute werden in den derzeit 35 DHL-Paketzentren eine Million Pakete in jeder Betriebsstunde sortiert. Bis 2020 rechnet der Konzern mit einem jährlichen durchschnittlichen Wachstum von fünf bis sieben Prozent.

Der Paketmarkt in der Metropolregion Berlin-Brandenburg wachse kontinuierlich, sagte Ralf Steffes, Geschäftsbereichsleiter Infrastruktur Betrieb Post & Paket Deutschland. Das 2016 in Betrieb gegangene Zentrum in Obertshausen (Hessen) sortiert bereits 50 000 Sendungen pro Stunde. Im Bochum (Nordrhein-Westfalen) soll ein Standort mit gleicher Kapazität noch in diesem Jahr übergeben werden.

In Ludwigsfelde entstünden 600 neue tarifgebundene und sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze, betonte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Davon würden die Stadt und die ganze Region profitieren.

Die Logistikbrande in der Hauptstadtregion beschäftigt rund 200 000 Menschen, sagte Steffen Kammradt, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Land Brandenburg. Sie zähle zu den Branchen, die sich in den vergangenen Jahren besonders positiv entwickelt hätten.