Dieter Hallervorden holt neuen Theaterleiter nach Berlin

dpa

Berlin (dpa) Kabarettist Dieter Hallervorden (83) hat für sein Berliner Theater einen neuen Leiter ausgesucht. Künftig soll Markus Lorenz (49) an Hallervordens Seite das Schlosspark Theater führen, wie eine Sprecherin am Montag mitteilte. Das Schauspielhaus liegt im südwestlichen Berliner Stadtteil Steglitz.

Hallervorden („Honig im Kopf“) ist seit Ende 2008 Intendant des Theaters. Lorenz wird neben ihm nun Theaterleiter. „Wir schwimmen auf der gleichen Wellenlänge und uns eint eine gesunde Sucht nach Erfolg“, teilte Hallervorden zur Personalie mit.

Der neue Leiter hat bisher etwa am Hamburger Ohnsorg-Theater gearbeitet. Er freue sich auf die spannende Arbeit in Berlin und über die Chance, an einem Haus „mit so langer Theatergeschichte“ zu arbeiten, sagte Lorenz. Die bisherige Theaterleiterin hatte nach Angaben der Sprecherin zum Jahresende aufgehört.