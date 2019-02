Naturschützer gehen auf die Barrikaden

Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Die Neuruppiner Stadtverwaltung glaubt, in kommenden Jahren viele Bäume abholzen zu müssen – darunter auch die an der Scholtenstraße. Das sei unnötig, sagt der Naturschützer Werner Dumann. Er hält die Argumentation für fehlerhaft.

Mehr als anderthalb Stunden lang hatten die drei Baumwarte der Stadt jüngst im Bau- und Wirtschaftsförderausschuss darüber referiert, wie schlecht es um die Gehölze der Stadt steht. Wer ihnen zuhörte, bekam den Eindruck, es gebe keine Alternative zu Fällungen.

Das sieht Werner Dumann jedoch gänzlich anders. Er ist seit 1993 als ehrenamtlicher Umweltschützer aktiv und hat sich für das Umweltamt des Kreises, das Fällungen zustimmen muss, die rund 110 Jahre alten Bäume an der Scholtenstraße angesehen. Sein Fazit: Von 50 Bäumen dort sind 40 erhaltenswert, auch wenn einige reparaturbedürftig sind. Maximal zehn Bäume sind derart geschädigt, dass sie in den nächsten Jahren nicht mehr zu retten seien.

Dennoch hatte Baudezernent Arne Krohn sogar schon im Dezember 2017, als es in der Stadtverordnetenversammlung darum ging, Baurecht für die geplanten Stadtvillen auf den Grundstücken neben der Scholtenstraße zu schaffen, angekündigt, dass die Alleebäume gefällt werden müssen. Das Argument, dass die Pflege der Bäume zu teuer sei, will Dumann nicht gelten lassen. Denn auch im jetzigen Zustand stellten die Gehölze einen potenziellen Wert dar. „Das sind bei jedem der Bäume 8 000 bis 10 000 Euro. Für die Allee sind das mindestens 320 000 Euro. Bei einer Totalfällung müssten die Steuerzahler diesen Schaden akzeptieren“, so der Naturschützer. „Wir müssen uns außerdem auf Sommer wie im letzten Jahr einstellen. Das heißt, dass Bäume wahrscheinlich fünf Jahre lang gepflegt werden müssen, damit sie überhaupt anwachsen. Und sie müssen wesentlich mehr gegossen werden. Das kostet auch alles Geld, und am Ende könnte es teurer werden, als die alten Bäume zu pflegen.“

Einen weiteren Fehler in der Darstellung der Baumwarte sieht Dumann bei der CO2-Bilanz. „Damit wird immer argumentiert und gesagt, die soll in der Stadt verbessert werden. Das ist aber paradox. Wenn wir jetzt aus Geldmangel die alten Bäume abholzen, geht die CO2-Bilanz nach oben, weil die jungen noch gar nicht so viel speichern können.“

Als Ursache für weit verbreitete Schäden beim Großgrün in der Stadt hatten die Baumwarte unter anderem Unkenntnis und Unvorsicht beim Bauen in den 1990er-Jahren genannt. Dabei gebe es sogar in der Scholtenstraße den Beweis dafür, dass das gar nicht passieren muss, sagt Dumann. „Der erste Teil der Straße wurde nach der Wende asphaltiert. Auch dort stehen die Bäume sehr dicht am Straßenrand und auch dort wurden Leitungen verlegt. Trotzdem geht es den Bäumen dort sehr gut. Offenbar wurde dort mit der gebotenen Vorsicht gearbeitet, um die Wurzeln nicht zu arg zu schädigen.“

Die Argumente der Stadt beweisen in Dumanns Augen etwas anderes: Es sei gar nicht Ziel, die Bäume zu erhalten. „Der Umweltschutz wird durch neue Gesetze einfach immer mehr zurückgedrängt, obwohl alle davon sprechen, wie wichtig er ist. Die Umweltschützer werden immer mehr beschnitten.“ Sogar das Umweltamt des Kreises sehe sich inzwischen immer mehr in einer beratenden Funktion und nicht mehr als die Stelle, die entscheidet. „Dann brauchen wir den Umweltschutz aber nicht mehr, wenn er von der Politik immer mehr in die Ecke gedrängt wird“, schlussfolgert der Naturschützer.