Wanderweg um den Geronsee geplant

Wolfgang Gumprich

Gransee Geht es nach Bürgermeister Mario Gruschinske (SPD) und der Grünen Liga Oberhavel (GLO), so wird der Weg rund um den Geronsee noch in diesem Jahr verwirklicht werden.

Wie Egbert Witzlau von der GLO schreibt, seien sie sich in einem Gespräch Anfang Februar einig geworden, das Ziel „unter Nutzung aller Möglichkeiten zur Kostenminderung“ zu erreichen. Gedacht sei dabei an einen Arbeitskreis „Geronsee-Rundweg“, an dem die GLO, das Amt und die Bürger beteiligt seien.

Einigkeit herrsche, so heißt es in der Stellungnahme Witzlaus, dass es keinen Massentourismus oder Eventveranstaltungen geben werde, vielmehr gehe es um „individuelles Genusswandern/Laufen/Radeln im Naturschutzgebiet vor der Stadt“.

Auf knapp zwei DIN-A4-Seiten stellt Witzlau, der als „Themenkoordinator Geronsee-Rundweg“ unterschrieben hat, seine Ziele und Ideen vor. Demnach wird eine Arbeitsgruppe Module zur Wegführung und Gestaltung des Infoleitsystems erarbeiten. In Zusammenarbeit mit „ansässigen Erfahrungsträgern“ wie der Naturparkverwaltung Stechlin-Ruppiner Land, der Oberförsterei Steinförde, dem Förderverein Naturlandschaft Stechlin und Menzer Land und anderen sollen weitere Module für das Infoleitsystem erarbeitet werden. Ziel dieser Module seien ein sanfter und individueller Tourismus „ohne materielle und geistige Überfrachtung“.

Für den Arbeitskreis Geronsee-Rundweg fordert die GLO Akteneinsicht in sämtliche Vorgänge und Protokolle zum Geronsee-Rundweg; Witzlau bringt in seinem Schreiben sich als ehrenamtlicher Geronsee-Ranger ins Gespräch, um „außenwirksame imaginäre Bezüge“ zu verstärken.

Die Gestaltung des Rundwegs stellt sich Witzlau als einen dynamischen und kreativen Prozess vor, an dem die Ur-Granseer und die Neubürger der Stadt mitbeteiligt werden sollen.

Beim Umweltfrühstück im November des vergangenen Jahres stand der Rundwanderweg am Geronsee bereits auf der Tagesordnung. Damals wurde von Drohnenüberflügen berichtet, um einen möglichen Standort für einen Aussichtsturm zu finden. Leider waren bei diesen Luftaufnahmen die Wetterbedingungen nicht besonders ideal.

Damals wurde auch festgestellt, dass ein Teil des Wanderwegs von einem Landwirt untergepflügt worden war. Die GLO betont damals so wie heute, dass eine Streckenführung nahe am See sich nicht mit dem Naturschutzgedanken vertrage. Am Montag, 25. März, soll nun in der Verwaltung des Amtes Gransee beraten werden, wie der Rundweg mit einer „Erstausstattung“ versehen werden soll. Dabei sind Anregungen mitverwendet worden, die der Landschaftspflegeverband Prignitz-Ruppiner Land entworfen hat. Damit solle garantiert werden, dass der Rundweg um den Geronssee einen Wiedererkennungswert zum Infoleitsystem des Naturparks Stechlin-Ruppiner Land aufweise.

Dieses gesamte Paket, wie es Themenkoordinator Witzlau nennt, stärke nach seiner festen Überzeugung das Heimatgefühl.