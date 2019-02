Straßenzustand teilweise unbefriedigend

dpa

Potsdam (dpa) Trotz hoher Investitionen zur Verbesserung des Straßennetzes in Brandenburg ist der Zustand teilweise unbefriedigend. Seit 2015 seien etwa 1,9 Milliarden Euro für die Verbesserung von Straßen, Radwegen und Brücken im Land investiert worden, sagte Infrastrukturministerin Kathrin Schneider (SPD) am Montag in Potsdam. In diesem Jahr kommen demnach weitere 618 Millionen Euro für Bau und Unterhalt hinzu. 460 Millionen Euro stellt der Bund bereit, der Rest kommt vom Land.

Notwendig seien stabile Investitionssummen, sagte Schneider. Dann könne man eine Trendwende erreichen. Der Zustand von mehr als einem Drittel (39 Prozent) des sogenannten Grundnetzes - das sind Landstraßen, die größere Orte miteinander verbinden - ist nach Schneiders Angaben schlecht. Bei den Ortsdurchfahrten seien es 60 Prozent.

Das 2016 gestartete 100-Millionen-Euro-Projekt für Ortsdurchfahrten werde fortgesetzt. Dabei werden auch Radwege und Straßenbeleuchtungen angelegt sowie Wasser- und Telefonleitungen erneuert. In diesem Jahr stehen unter anderem sechs Orte auf dem Programm: Darunter Ruhlsdorf (Potsdam-Mittelmark), Briesen (Spree-Neiße) oder Vetschau (Oberspreewald-Lausitz). Seit 2015 wurden 48 Projekte fertig, 15 sind im Bau, 13 in der Planung.

Durch große Baumaßnahmen auf den Autobahnen stiegen die Investitionen in diesem Jahr nach Angaben von Schneider auf einen Rekordwert. Größte Projekte sind die achtstreifige Autobahn 10 auf dem südlichen Berliner Ring bei Michendorf und die Havellandautobahn zwischen dem Autobahndreieck Pankow und der Anschlussstelle Neuruppin.

Außerdem gehen auch in diesem Jahr die Arbeiten an den sechs Brandenburger Autobahnen 2, 9, 10, 12, 13 und 15 zur Beseitigung des sogenannten Betonkrebs weiter. Aktuell bestehe auf 226 von insgesamt 1600 Kilometern Richtungsfahrbahnen der Verdacht auf derartige Schädigungen, sagte Schneider. Betonkrebs entsteht durch eine Alkali-Kieselsäure-Reaktion.

In diesem Jahr werden demnach zwölf Baustellen eingerichtet. Dafür sind 60 Millionen Euro eingeplant. Seit 2005 wurden 209 Kilometer Fahrbahn saniert: für 189 Millionen Euro.

Den Baubetrieben wird dabei die Rezeptur für den Baustoff vorgegeben. In der Regel werden 8 bis 32 Zentimeter der alten Schicht abgenommen. Wenn der Unterbau noch in Ordnung ist, wird anschließend der neue Belag aufgebracht.