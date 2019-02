Segelflieger drücken die Schulbank

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Leichtathleten werden im Winter gemacht, sagt man. Mit Segelfliegern ist es ähnlich: Ihre Theorie-Ausbildung absolvieren sie zwischen Ende Oktober und Ende März.

Auf dem Tisch liegt ein Foto von Flugzeugtrümmern. Nicht zur Abschreckung, sondern eher zur Mahnung. Das halbe Dutzend Flugschüler unterschiedlichsten Alters, das vor dem erfahrenen Segelfluglehrer Jörg Bradschetl im Schulungsraum sitzt, bearbeitet heute das Thema „Verhalten in besonderen Fällen“, sprich: das Handeln unter Stress und Unfallbedingungen. „Ehe es zu solch einer Katastrophe kommt“, sagt Bradschetl und weist auf das Foto, „müssen mehrere Fehler gemacht worden sein. Unser Ziel ist, die Flugschüler optimal darauf vorzubereiten, dass sie Fehler unter Stress vermeiden.“

Die Flugschüler absolvieren von Oktober bis Mitte Dezember theoretische Ausbildungsstunden, die der Segelflug-Landesverband Berlin-Brandenburg an der Technischen Universität Berlin als Vorlesungsreihe sicherstellt. Insgesamt 66 Stunden sind es bis zum Segelflugschein. Die Wintermonate werden im Fliegerclub auf dem Strausberger Flugplatz genutzt, um bestimmte Themen zu vertiefen und zu festigen. So unterrichten Siegfried Herholz im Navigieren und Norbert Stanko im Flugfunk.

„Und bei uns geht es um die Flugsicherheit“, stellt Jörg Bradschetl fest. „Klar ist, dass jeder Mensch Fehler macht. Die Vorschriften und Regeln sind darauf auch abgestellt und sichern deshalb alle Fälle mehrfach ab. Wir sprechen über alle Fehler, werten dazu auch die Berichte der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung aus, um zu lernen, wie man sich nach einem Fehler richtig verhält, um die Katastrophe zu verhindern.“

Peter Hirche (56) aus Eggersdorf hat vieles schon gehört, denn mit 18 Jahren absolvierte er schon mal eine Segelflugausbildung bei der DDR-Gesellschaft für Sport und Technik. Jetzt, Jahrzehnte später, suchte er als IT-Techniker bei einem Bundeswehrdienstleister einen Ausgleich in der Freizeit und kam auf den nahe gelegenen Flugplatz: „Neben den Pflichtveranstaltungen sind solche Kurse wichtig, weil wir viel im Gespräch nachfragen und vertiefen können“, sagt er. Und Lucien Hütter, 18-Jähriger aus Berlin, ist schon auf der Zielgeraden. Seit vier Jahren gehört er zum Verein und steht kurz vor der Prüfung zum Segelflugschein: „Ich werde hier weiterfliegen, weil sich der Verein um jeden Einzelnen kümmert.“ Werner Schulz (67) aus Berlin schaut aus der Werkstatt herein: „Ich war vor 50 Jahren in Siegen beim Schnupperkurs. Es hat eine Weile gedauert, aber seit 2016 bin ich hier in Strausberg auf dem Platz. Demnächst fliege ich mit dem Prüfer vom Luftfahrtbundesamt.“

In der Werkstatt sind auch Peter Mountain (62) aus Berlin und Henrik Schubert (15) aus Gorgast zugange. Sie schleifen ausgebesserte Lackstellen an der Tragfläche eines Segelflugzeuges. Mountain kam vor drei Jahren als Air-Force-Rettungsflieger dienstlich eigentlich für drei Monate nach Deutschland und blieb. Jetzt schult er noch auf Segelflug um. Anders Sven Borchardt, das jüngste Neumitglied des Vereins: Er will Ultraleicht-Motorflug erlernen, und auch das kann man im Fliegerclub. Denn der hat ein UL-Flugzeug Mark IV, mit dem Segler im Flugzeugschlepp starten können. Mit Matti Ewert hockt er vor der Halle am Rumpf eines Segelflugzeugs LS 1-f aus Brandenburg (Havel), das einmal ohne Fahrwerk gelandet ist, und schleift den neuen Lack. Bis zum Saisonstart muss alles tipptopp und fertig sein.