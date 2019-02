Verstärkung für Oberkrämers Revierpolizisten

Marco Winkler

Oberkrämer (MOZ) Mit dem Granseer Polizeihauptkommissar René Przygoda hat Oberkrämers Revierpolizist Ralf Neumann seit Anfang des Jahres einen neuen Kollegen an seiner Seite.

Als vor vier Jahren Eckhard Hübner in den Ruhestand ging, bekam Neumann eine Kollegin, die gesundheitlich oft ausgebremst wurde. Neumann war meist auf sich gestellt. „Oberkrämer ist groß, das ist allein kaum zu bewältigen, wenn man mehr will, als nur an der Oberfläche stochern,“, sagt der 57-Jährige. Mit René Przygoda, der momentan eingearbeitet wird, stimme die Chemie. Vertrauen zu Einwohnern und Fingerspitzengefühl im Umgang mit ihnen zeichnen einen guten Repo, wie sich die Revierpolizisten kurz nennen, aus, so Neumann.

„Ich baue Kontakte auf, die Leute sollen mich kennenlernen“, sagt René Przygoda. Der 40-jährige lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Gransee. 1995 fing seine Ausbildung bei der Polizei an. Von 1998 bis 2009 arbeitete er im Wach- und Wechseldienst in Oranienburg. Es folgten ein Aufstiegslehrgang (13 Monate) und der erneute „Dienst auf der Straße“, wie er es bezeichnet, bevor er mit der Strukturreform 2011 ins Neuruppiner Direktionsbüro zur Stabsarbeit versetzt wurde. „Nach sieben Jahren hatte ich den Wunsch nach Veränderung. Der wurde nun erfüllt.“

Als Revierpolizist muss er sich das Vertrauen der Bevölkerung erarbeiten. Sein Job beinhalte vor allem eines: sich Zeit nehmen, da sein, zuhören, vermitteln. Zudem tauchen viele Facetten der Polizeiarbeit auf, die ihn reizen. „Wir können ermitteln und damit der Kripo helfen.“ Kollege Neumann hat Beispiele: „Wir konnten mehrere Unfallfluchten klären, weil wir mehr Zeit haben als die Kollegen vom Wach- und Wechseldienst.“

Gerade durch den Autobahnausbau liegt der Schwerpunkt der Arbeit von Oberkrämers Revierpolizei aktuell bei der Kontrolle von Baufahrzeugen: Ladungssicherung, Geschwindigkeit, Ölverlust. Hauptaufgabe aber ist die Verkehrserziehung für Kinder. Sie werden beispielsweise darauf vorbereitet, viel befahrene Landesstraßen sicher zu queren. Gerade in Bötzow sei viel passiert, um den Schulweg sicherer zu gestalten: Parkplätze wurden reduziert, Sträucher geschnitten, ein Elternhaltestelle wurde errichtet und wegen der Umleitung ein komplettes Halteverbot ausgesprochen. Trotzdem bleibt die Polizei dort aktiv. Der Hortneubau an der Kreuzung birgt weiteres Gefahrenpotenzial. „Zum Glück bekommen wir dort eine Ampel“, sagt Neumann, der die Zusammenarbeit mit der Gemeinde hervorhebt. Wie zu den Bürgern, sei der kurze Draht wichtig.

Die Repos sind dienstags zwischen 16 und 18 Uhr in Eichstädt, Am Eichenring 29, anzutreffen. „Grundsätzlich gilt“, so Neumann, „wenn der Funkwagen vor dem Gebäude steht, sind wir als Ansprechpartner da.“ Die Zeit spielt in diesem Fall mal keine Rolle.