Polizei fahndet nach Betrügern

MOZ

Bernau (MOZ) Auf die Spur von Betrügern, die vor rund fünf Monaten mit dem sogenannten Enkeltrick eine Frau in Bernau um ihre Ersparnisse gebracht hat, versucht die Polizei nun mit Hilfe eines Phantombildes zu kommen. Der Mann hatte sein Opfer, das in der Büttenstraße wohnt, am 21. September angerufen und sich als ihr Cousin ausgegeben. Er gab außerdem vor, gerade beim Notar zu sitzen und schnell Geld für eine Versteigerung zu brauchen. Die Frau wollte helfen, besorgte die Summe, fuhr gemäß der Anweisungen ihres „Cousins“ mit dem Taxi nach Frankfurt, lief über die Stadtbrücke ins polnische Slubice und übergab das Geld einem Mann, der angeblich vom Notar beauftragt war. Erst zu Hause wurde der Frau klar, dass der Anrufer nicht ihr Cousin war. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer den Mann auf dem Phantombild erkennt, wird gebeten, sich bei der Inspektion Barnim unter Telefon 03338 360 zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. (red)