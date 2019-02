Fahrradparkhaus ist schon kaputt

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Ein halbes Jahr nach der Eröffnung ist das Fahrradparkhaus am Bahnhof Oranienburg schon kaputt. Zwei der Streben am oberen Geschoss haben sich gelöst, das daran befestigte Piktogramm wurde mit einer Holzlatte stabilisiert.

„Sieht aus wie ein Pflaster“, sagt Sven Dehler, im Stadtplanungsamt für den Fahrradverkehr zuständig. Der Schaden entstand bereits am 31. Januar, als gegenüber des Parkhauses während eines SEK-Einsatzes eine Wohnung gestürmt wurde. Der Mieter war verdächtigt worden, dort illegale Waffen zu lagern. Ein Einsatzwagen rammte mit seinem Blaulicht zwei Streben am Parkhaus, die sich daraufhin lösten. Insgesamt befinde sich das Parkhaus in einem gepflegten und sauberen Zustand, sagte Dehler. Die Toilette im Parkhaus soll übrigens im Laufe der Woche öffnen – wenn die dafür erforderliche Münzautomatik geliefert und eingebaut ist.

Das Parkhaus mit 1 086 Stellplätzen auf zwei Etagen werde von den Oranienburgern gut angenommen, sagte Dehler. Es sei aber auch ausreichend Platz für die Fahrräder, die rund um den Bahnhof, zum Beispiel vor der Post, abgestellt werden. Offenbar würden viele Radfahrer an ihrer Gewohnheit festhalten, so Dehler. Mit der geplanten Platzumgestaltung werde die Zahl der Fahrradständer vor der Post und dem alten Gymnasium aber reduziert. Die Baumstützen in der Willy-Brandt-Straße, die ebenfalls gern zum Anschließen der Räder genutzt wurden, wurden kürzlich abgebaut.

Der ADFC Oranienburg habe Fahrräder, die länger abgestellt wurden, mit einem Punkt markiert, um herauszufinden, ob länger abgestellte Fahrräder überhaupt bewegt werden. Fahrradbesitzer könnten dann darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie ihre Räder möglichst umparken sollen. (kd)