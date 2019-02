Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Zum Neujahrsempfang hat nun die SPD Bad Freienwalde geladen. Ein Abend zwischen Willkommen und Abschied.

„Er hat viel getan für die Fraktion, für die Stadt Bad Freienwalde und die Bürger“, lobte Udo Schonert beim Neujahrsempfang der SPD das langjährige Mitglied Detlev Wieland. „Und auch für die Hohensaatener war er sehr engagiert“, ergänzte Jutta Lieske. Beide verabschiedeten Detlev Wieland in den selbstgewählten Ruhestand und wünschten ihm alles Gute. Die offizielle Verabschiedung des 80-Jährigen war nicht die einzige Trennung an diesem Abend. Auch die Landtagsabgeordnete Jutta Lieske nimmt nach drei Legislaturperioden ihren Hut. Sie habe mit Leidenschaft 15 Jahre Politik gemacht und wolle nun ein bisschen kürzer treten. Politisch aktiv will die Letschinerin jedoch weiter bleiben und kandidiert für den Kreistag und die Gemeindevertretung.

Noch einmal hielt sie am vergangenen Freitag beim Neujahrsempfang ihrer Partei im Saal der Stephanus-Stiftung in der Bad Freienwalder Beethovenstraße ein flammendes Plädoyer dafür, dass die Bürger ihr Wahlrecht wahrnehmen sollten. „Etwas, worum uns viele Staaten auf der Welt beneiden.“ Auch Europa sein ein Schatz, den es zu hüten gelte, „und den wir nicht den Populisten überlassen sollten.“ Sie warnte davor, scheinbar einfache Lösungen für komplexe Themen finden zu wollen und empfahl auch ihren Parteifreunden, mit den Akteuren vor Ort und den Bürgern im Gespräch zu bleiben. Als Devise gab sie „reden, reden und nochmals reden“ aus. „Wir dürfen nicht müde werden“, wandte sie sich an die SPD-Mitglieder. Auch könne niemand allein die Herausforderungen der Zukunft lösen. Und davon gebe es auch in der Kurstadt eine ganze Menge: vor allem infrastrukturelle. Die Lösung liege im Miteinander. „Und es gibt viele, die sich einmischen wollen. Die sollten wir in die Diskussion miteinbeziehen“, sagte Jutta Lieske und plädierte für eine Willkommenskultur für alle, die sich einbringen möchten.

Die, die sich bereits einbringen würden, ließ sie dabei nicht unerwähnt: Die Wirtschaftsgemeinschaft, die Ehrenamtler, allen voran die Feuerwehr, die Sportvereine, Schulen und Kitas und die Kulturschaffenden. „Die Stadt lebt, die Region lebt“, sagte sie. Und eine Partei lebt von den Mitgliedern, die sich für sie engagieren.

Die, die sich im Mai zur Wahl stellen wollen, nahmen beim Neujahrsempfang die Gelegenheit wahr, sich kurz vorzustellen. Dazu zählen Ulf und Sabine Gärtner sowie die erst 19-Jährige Sophie-Marie Preine, Reinhard Schmook, Manfred Brosig, Martin Jäger, Thomas Scheffler und Udo Schonert.

Er begrüßte im Namen des Ortsvereins und der SPD-Fraktion-Bündnis 90/Die Grünen auch seine Parteifreunde sowie die Gäste des Abends, darunter Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU), Stadtbrandmeister René Erdmann, die Parteispitze der Linken in der Kurstadt, den Aufsichtsratsvorsitzenden der Tourismus GmbH, Joachim Rau, und deren Chefin, Ilka Krüger, sowie Ravindra Gujjula. Der Politiker, Mediziner und frühere Bürgermeister von Altlandsberg mahnte, keine Angst vor der AfD zu haben. „Wir müssen respektieren, das Menschen Ängste haben“, sagte er. Auch Udo Schonert empfahl, sich inhaltlich mit dem Populismus der AfD auseinanderzusetzen. „Wir Demokraten müssen zusammen stehen.“