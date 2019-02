Der Garagenabriss geht weiter

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der Abriss von leerstehenden Garagen im Komplex in der Wilhelmstraße geht auch in diesem Jahr weiter. 122 Einheiten sollen verschwinden. Die Stadt muss nach bisheriger Planung dafür 147 000 Euro zahlen. Der Rückbau soll in den kommenden Jahren fortgesetzt werden.

Die Tore sind aus den Angeln gerissen, Sperrmüll liegt verstreut, wahrscheinlich illegal entsorgt: Der Garagenkomplex in der Wilhelmstraße ist schon seit Jahren ein Ärgernis. Ein Großteil der Unterstellplätze wird nicht mehr genutzt, als illegale Müllkippe missbraucht. Und es ist nicht absehbar, dass die Objekte irgendwann einmal wieder benötigt werden. Die Stadt hat sich deshalb entschlossen, die Garagen nach und nach abzureißen. In diesem Jahr geht die Maßnahme weiter.

Vorgesehen ist, dass in diesem Jahr weitere 122 Einheiten verschwinden. Die Ausschreibung ist abgeschlossen. „Der Abriss soll im Zeitraum April bis Juni stattfinden“, sagte Michael Reichl, Leiter des Fachbereiches Stadtentwicklung. 2017 waren zuletzt 52 Garagen abgerissen worden.

Das Problem Wilhelmstraße wird die Stadt auch noch in den kommenden Jahren begleiten und vor allem viel Geld kosten. Rund 1000 Stellflächen gibt es dort noch, der größte Teil im Besitz der Stadt. Der Leerstand beträgt inzwischen zirka 80 Prozent. Wobei dieser Leerstand auch gewollt ist. Denn nur dann kann auch abgerissen werden. „Ein Abriss einzelner Garagen ist auch nicht möglich, da diese als Garagenzeile errichtet wurden“, hatte die Stadtverwaltung vor einiger Zeit erläutert. „Deshalb wird auch der Abriss ganzer Garagenzeilen praktiziert und auch künftig nur so vollzogen.“ Diese Vorgehensweise ist nicht ganz einfach. Denn die noch belegten Garagen sind nicht konzentriert an einer Stelle, sondern verteilen sich über die ganze Liegenschaft.

Für die Maßnahme in diesem Jahr muss die Stadt laut Haushaltsplan 147 000 Euro zahlen. Wobei die eigentliche Summe noch höher liegt, zumindest in diesem Jahr, nämlich bei 220 000 Euro. Darin enthalten sind, wie schon in den Vorjahren, Geld, das aus Ausgleichsmaßnahmen für den Bau der Papierfabrik stammt. Weil dort Gelände versiegelt wurde, wird es nun an anderer Stelle entsiegelt. Dieser Haushaltsansatz ist in der Höhe von jeweils 147 000 Euro Bestandteil für die Finanzplanung bis in das Jahr 2022. In den vier Jahren sind insgesamt Mittel in Höhe von fast 600 000 Euro vorgesehen.

Und das ist nicht die einzige finanzielle Belastung, die das Areal für die Stadtkasse bedeutet. Für die Beseitigung von Müllablagerungen in den Garagenkomplexen – vorwiegend in der Wilhelmstraße – sind im Haushalt 32 000 Euro vorgesehen. Dazu gibt es einen Rahmenvertrag mit der Stadtwirtschaft.

Wobei man vom Beispiel Wilhelmstraße nicht zurückschließen kann, dass Garagen gar nicht mehr nachgefragt würden. Da scheint vor allem die Lage eine besondere Rolle zu spielen. Die nächst größere Anlage nach der Wilhelmstraße ist die an der Beeskower Straße/Am Gewerbeparkring im Bereich der Tankstelle. Rund 990 Garagen gibt es dort, gut ein Drittel davon steht leer. Begehrt sind die Unterstellflächen im V. Wohnkomplex in der Poststraße mit fast 600 Garagen. Die Leerstand beträgt dort gerade einmal 0,3 Prozent. Andere Standorte wir am Aktivist oder in der Vogelsänger Straße sind voll belegt. Insgesamt 14 Komplexe gibt es im Stadtgebiet, die der Stadt gehören. Nur in der Wilhelmstraße ist derweil von Abriss die Rede.