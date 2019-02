Personal-Querelen behindern die Arbeit

Ines Weber-Rath

Lebus (MOZ) Bei den Kommunalwahlen am 26. Mai werden die Gemeindevertretungen, ehrenamtlichen Bürgermeister und Ortsbeiräte sowie der Kreistag neu gewählt. Die MOZ hat Mandatsträger um eine Bilanz gebeten. Heute: Der Lebuser Bürgermeister Peter Heinl und seine Stellvertreterin Monika Fritz.

Ohne Monika Fritz möchte Peter Heinl die Bilanz zur Arbeit der Lebuser Stadtverordneten in der zu Ende gehenden Wahlperiode nicht ziehen. Denn „ich bin ja erst seit einem Jahr im Amt“, erinnert der Lebuser Bürgermeister. Er ist der dritte Mandatsträger an der Spitze der kleinen Oderstadt in dieser Legislatur.

Monika Fritz hat sie alle erlebt: Zuerst den 2014 gewählten Herbert Radtke, der aus seiner „Regierungsfraktion“ Bürger für Lebus ausgetreten war und im Mai 2016 sein Mandat niedergelegt hat. Dann Britta Fabig. Die Stadtverordnete war im Juni 2016 unter vier Bewerbern zur Bürgermeisterin gewählt worden. Nach anderthalb Jahren warf auch sie im Spätherbst 2017 das Handtuch. – Nach Vize-Bürgermeisterin Maren Nickel.

Den Niedergang der Bürger für Lebus-Fraktion machten drei weitere Stadtverordnete komplett, die entweder aus der Fraktion austraten oder ihr Abgeordneten-Mandat niederlegten. Heute sind von den acht gewählten Mandatsträgern der Fraktion nur noch drei im Parlament.

In die Schlagzeilen geriet Lebus, als bei der 2017 angesetzten Bürgermeisterwahl der AfD-Stadtverordnete Detlev Frye die meisten Stimmen erhielt. Die Wahlleiterin beanstandete die Wahl, der dienstälteste Abgeordnete, der CDU-Mann Dr. Joachim Naumann übernahm die Leitung der Stadtverordnetenversammlung. Nach zwei gescheiterten Wahlversuchen wurde Peter Heinl am 22. März vorigen Jahres gewählt – in Abwesenheit.

„Das Hin und Her hat unsere Arbeit in der Stadtverordnetenversammlung stark beeinträchtigt und die Umsetzung etlicher Vorhaben verzögert“, resümiert Monika Fritz. Sie ist die Vorsitzende der Fraktion Bürgerallianz-CDU-AfD. Und findet es zudem „unglaublich, wie viel Zeit wir mit der sinnlosen Diskussion über eine Verwaltungsstrukturreform vergeudet haben, die letztlich geplatzt ist“.

Getan habe sich in Lebus und seinen Ortsteilen Mallnow, Schönfließ und Wulkow in den vergangenen fünf Jahren dennoch so einiges, sagen Monika Fritz und Peter Heinl. Investitions-Schwerpunkt war einmal mehr die Burgschule. Sie wurde energetisch saniert. Der Schulhof ist komplett neu gestaltet worden, unter anderem mit einem Verkehrsgarten. Nun steht noch die Sanierung der Turnhalle an.

Von der langen Liste kommunaler Straßen, die repariert werden müssten, sind zumindest einige verschwunden: Die Wulkower Dorf- und die Mallnower Hinterstraße sind saniert, die Lebuser Lindenstraße und Birnenallee repariert worden. „Obwohl die Stadt seit 2010 im Haushaltssicherungskonzept ist, haben wir den ursprünglichen jährlichen Ansatz für die Straßenunterhaltung mehr als verdoppelt“, erinnert Monika Fritz.

Vom Ziel, 2018 aus den roten Zahlen zu sein, ist die Kommune weit entfernt: Der Haushaltsplanentwurf für dieses Jahr weist erneut einen Fehlbetrag von mehr als einer Million Euro aus.

Die Stürme der Vorjahre haben die Stadtverordneten vor zusätzliche Aufgaben gestellt: Der Wulkower Schlosspark wurde zur Gefahrenquelle und zum Sanierungsfall, er musste gesperrt werden. Die bereit gestellten 50 000 Euro reichen längst nicht, um die Verkehrssicherheit wiederherzustellen. Die Hilfe der Wulkower ist da willkommen.

Dem Wunsch vieler Bürger entsprechend, ist auf dem Lebuser Friedhof 2017 nach der halb anonymen Urnen- auch eine Erdbestattungs-Gemeinschaftsanlage angelegt worden. Für die Planung eines Kita-Neubaus für die Lebuser „Oderfrösche“ ist im November vorigen Jahres immerhin der Auftrag erteilt worden. Der Bau selbst bleibt, ebenso wie die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Stadt und manches mehr Aufgabe für die neuen Stadtverordneten.

Peter Heinl (69) und Monika Fritz (70) wollen sich wieder zur Wahl stellen. „Die Arbeit als Bürgermeister macht mir Spaß. Ich habe die volle Unterstützung der Stadtverordneten und Mitarbeiter der Amtsverwaltung erfahren“ sagt Heinl. Er bedauert, dass das Mega-Projekt dieser Wahlperiode, der Bau der Gewächshausanlage bei Mallnow, gescheitert ist. Ihm liegt am Herzen, neues Baurecht durch die Änderung der Flächennutzungsplanung zu erhalten. „Wir haben viele Bauanfragen, aber kaum Flächen“, begründet der Lebuser Bürgermeister.