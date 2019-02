Lange Debatte, einstimmige Entscheidung

Olav Schröder

Marienwerder (MOZ) Die Gemeinde Marienwerder hat den Ausbau der Rosalienstraße in Sophienstädt vergeben. Vor dem Hintergrund der Debatte um die mögliche Abschaffung der Straßenausbaubeiträge fiel die einstimmige Entscheidung nach einer intensiven Diskussion.

Der Ausbau der Rosalienstaße gehört zu den Straßenausbauvorhaben, die zwar von vielen gewünscht werden, bei denen jedoch die Frage im Raum steht, ob die Ausführung nicht noch verschoben werden soll, da der Wegfall der Ausbaubeiträge für die Anlieger in Aussicht steht. Oder wie Harald Berndt von der Fraktion Gemeinsam für Marienwerder es ausdrückte: „Es ist ein heißes Eisen.“

Den Ausbau der Rosalienstraße hatte die Gemeindevertretung bereits im vergangenen Jahr beschlossen. Für das Vorhaben wurden 540 000 Euro im Haushalt für 2019 bereitgestellt. Nach der Ausschreibung ging ein Angebot in Höhe von gut 451 000 Euro ein, so dass unter Einbeziehung der zusätzlichen Planungs- und Nebenkosten die Realisierung des Ausbaus gesichert sei, heißt es in der Begründung zur Beschlussvorlage.

Harald Berndt schlug vor, mit dem Baubeginn um zwei Monate zu verschieben, da Ende März der Gesetzentwurf des Landes über die künftige Verfahrensweise beim Straßenausbau vorliegen soll. Dann hätte man auch die notwendige Klarheit, um eine Entscheidung über die Rosalienstraße zu treffen. Beispielsweise könnte eine rückwirkende Inkrafttretung des Gesetzes zum 1. Januar 2019 beschlossen werden. Die Verschiebung der Entscheidung in der Gemeindevertretung könne eine Entlastung der Bürger bedeuten. Nachteile seien nicht erkennbar.

Bürgermeister Mario Strebe war davon nicht überzeugt. Zunächst sein nicht absehbar, wann das Gesetz verabschiedet wird und welche Regelungen dann vorgesehen seien. Möglich sei, dass das Gesetz rückwirkend verabschiedet werde, dann würde es aber auch für die Anwohner der Rosalienstraße gelten. Darüber hinaus befürchtet Mario Strebe allerdings, dass Brandenburg die Kosten, die jetzt noch die Anlieger tragen, „gar nicht stemmen kann“. Gegenwärtig werde über 25 Millionen Euro im Jahr für ganz Brandenburg gesprochen. Eine Anliegerstraße wie die Rosalienstraße werde angesichts der Projekte in Eberswalde, Bernau oder Panketal vermutlich gar nicht berücksichtigt. Der Ausbau der Straße sei schon einmal um fünf Jahre zurückgesetzt worden. Aufgrund gestiegener Baukosten sei er heute um 100 000 Euro teurer.

Die Baukosten in Höhe von 451 000 Euro sollen nach gegenwärtigem Stand durch Beiträge der Anwohner in Höhe von insgesamt 230 000 Euro sowie durch bereits bewilligte Fördermittel in Höhe von 200 000 Euro gedeckt werden. Die weiteren Ausgaben, insbesondere für die Planung, trägt die Gemeinde. Amtsdirektor André Nedlin wies darauf hin, dass die Fördermittel nur bis Ende 2019 gelten und dann verfallen. Das günstige Angebot über 451 000 Euro sei zudem befristet und gelte nur bis zum 7. März. Bis dahin müsse der Auftrag vergeben werden. Die Verwaltung habe die Ausschreibung gezielt frühzeitig vorgenommen, da im Jahresverlauf die Kosten aufgrund der dann verstärkten Nachfrage steigen.

Den Bürgern müsse gezeigt werden, dass alles solide geprüft und versucht werde, hielt Annett Klingsporn (Gemeindsam für Marienwerder) fest und fragte nach zusätzlichen Informationen aus dem Wirtschaftsministerium. Angesichts vieler unterschiedlicher Entwürfe und der Landtagswahl im September, so Nedlin, gebe es darüber keine Klarheit. Wenn die Entscheidung verschoben werde, drohe schlimmstenfalls eine neue Ausschreibung mit höheren Baukosten und der Fortfall der Fördermittel. Auch dies sei den Bürgern nicht zu erklären.

Die schlimmste Variante sei, wenn die Gemeinde mit der Entscheidung warte und das Gesetz werde nicht beschlossen, so Ronny Kosse (Bürgerbündnis). Dann könne es sein, dass die Straße gar nicht gebaut werde. Würde das Gesetz rückwirkend in Kraft gesetzt, profitierten aber alle.

Verfolgt wurde die Sitzung von drei Anwohnern aus der Rosalienstraße, die sich gegen eine Verschiebung der Entscheidung aussprachen. Sie stehen damit für die 63-prozentige Zustimmung zu dem Vorhaben. Das Meinungsbild war bei einer Einwohnerversammlung eingeholt worden, die 82 Prozent der Anlieger besucht hatten.