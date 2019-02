Mann schmeißt mit Werkzeug nach Polizisten

MOZ

Bad Freienwalde (MOZ) Am Samstagmorgen wurde die Polizei wegen eines randalierenden Mannes in die Alte Mühlenstraße gerufen. Ein 37-Jähriger war dort aufgefallen, weil er mit Gegenständen um sich warf und sich nicht beruhigen ließ. Die eintreffenden Polizisten wurden von dem 37-Jährigen ebenfalls mit Wurfgeschossen empfangen und mussten einem Holzkloben, Werkzeugen und einer Eisenstange ausweichen. Als die Beamten den Mann in Gewahrsam nahmen, rief dieser auch noch Parolen des Naziregimes. Ein Polizist erlitt bei dem Geschehen leichte Verletzungen, war aber weiterhin dienstfähig.

Ein Atemalkoholtest bei dem 37-Jährigen ergab einen Wert von 0,97 Promille. Der bereits polizeibekannte Delinquent wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht.