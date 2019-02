MOZ

Reichenberg (MOZ) Am späten Sonntagnachmittag drangen Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Reichenberger Hauptstraße ein. Die Einbrecher durchwühlten sämtliches Mobiliar und nahmen Bargeld sowie persönliche Unterlagen der Bewohner mit sich. Der hinterlassene Sachschaden wird auf rund 700 Euro geschätzt. Kriminaltechniker sicherten Spuren und übergaben diese den Kriminalisten der Inspektion Märkisch-Oderland.