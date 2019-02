Schlechte Noten für Frankfurter Kulturbetriebe

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Eine Wirtschaftsprüfung hat 2017 Versäumnisse bei den Kulturbetrieben offengelegt. Die Stadtverordneten bekamen den Bericht 2018 nichtöffentlich zur Kenntnis. Unklarheit herrscht über die Schlüsse, die daraus gezogen wurden – die Verwaltung lehnt eine Stellungnahme weiter ab.

Es ist kein gutes Zeugnis, das das Innenministerium den Kulturbetrieben im Sommer 2017 ausstellte. In dem Papier des kommunalen Prüfungsamtes, das der MOZ jetzt vorliegt, heißt es in der Schlussbemerkung, man habe bei „der Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Eigenbetriebes Kulturbetriebe Frankfurt (Oder) erhebliche Defizite im Verwaltungshandeln festgestellt. Auch grundlegende Verfahren des Verwaltungshandelns wurden nur unzureichend beachtet.“ Die Prüfung fand von November 2016 bis März 2017 statt. Geprüft und bewertet wurden Unterlagen ab 2010. Die Liste an Missständen ist lang.

Ein großer Kritikpunkt betrifft Vergaben durch das Kulturbüro, die Bibliothek, die Musikschule und das Museum. In mehreren Fällen holte der Eigenbetrieb zu wenige Vergleichsangebote ein, begründete Entscheidungen nur unzureichend oder dokumentierte Vergaben nicht. Als ein Beispiel nennen die Prüfer den Kauf einer Harfe für 17 000 Euro, die von einem Kreditinstitut kofinanziert wurde. „Nachweise über ein Vergabeverfahren mit wenigstens drei Angeboten […] sind den Unterlagen nicht zu entnehmen“, heißt es.

Kritik gab es auch an der Förderung freier Kulturprojekte. In einem Fall unterstützte der Eigenbetrieb 2012 eine Ausstellung zweier Künstlerinnen in Witebsk. Vier Personen seien in dem Zusammenhang nach Weißrussland gereist. Eigentlich sollte das Projekt auch in Frankfurt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden; das war die Zuwendungsvoraussetzung. Doch dazu kam es nicht. Überhaupt sei der gesamte Vorgang nur lückenhaft dokumentiert, so die Prüfer. Rechtliche Konsequenzen zog der Eigenbetrieb aus dem Fall nicht.

Darüber hinaus bemängelten die Prüfer, dass es an einem einheitlichem IT-System fehle, was Kosten einsparen könnte. Dass über Einnahmen und Honorar- sowie Sachkosten nur unzureichend Buch geführt werde. Und dass eine Evaluierung von Angeboten, Kooperationsvereinbarungen oder Werbemaßnahmen nicht stattgefunden habe – beim letzten Punkt verwies die Stadt damals in einer von OB a.D. Martin Wilke unterzeichneten Stellungnahme an das Land darauf, dass dafür das Personal fehle. Als wirtschaftlichen Flop entpuppte das Prüfungsamt den Verkauf von Einkaufswagenchips mit Kirchen- und Rathausmotiv als Souvenir. 2015 hatte der Eigenbetrieb 13 500 Chips für netto rund 13 000 Euro geordert – und bis Ende 2016 nur 3250 Stück verkauft. Die Stadt räumte damals ein, dass sich der Eigenbetrieb von zunächst guten Verkaufszahlen habe leiten lassen und es künftig besser machen wolle.

Auf einige Kritikpunkte hat Sabine Wenzke, Leiterin des Eigenbetriebes, inzwischen reagiert. Beispielsweise liegt nun eine Dienstanweisung für die zentrale Abrechnung von Dienstreisen vor. Zudem trat im Mai 2018 eine neue Nutzungs- und Entgeltordnung zum Vermietungsgeschäft in der Lindenstraße 4-7 in Kraft – bis dahin galten für nicht-gewerblichen Mieter oft unterschiedliche Konditionen.

Welche Punkte aus dem Bericht darüber hinaus noch wie abzuarbeiten sind, dazu will sich die Verwaltung nicht äußern. „Die Stadt Frankfurt hält daran fest, dass alles damit im Zusammenhang Stehende weiterhin nichtöffentlich behandelt wird“, erklärt Stadtsprecher Uwe Meier. Die Kulturbetriebe existieren seit 1998 und beschäftigen 60 Mitarbeiter verteilt auf Musikschule, Bibliothek, Volkshochschule, Museum Viadrina, das Kulturbüro und die Verwaltung.