„Plötzlich ging’s mit den Arbeiten los“

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Aufgeregte Anrufe von Bewohnern der Freiligrathstraße kamen vergangene Woche bei Stadtverordneten und auch beim „Heißen Draht zur Redaktion“ an. Plötzlich hatten sie eine Baustelle vor der Tür. Doch das war längst geplant und angekündigt, heißt es von Seiten der Stadt.

Schon verganges Jahr stand die Erneuerung der Gehwege in der Stadtrandsiedlung auf dem Plan. Im März 2018 wurden die betroffenen Bewohner schriftlich informiert. Die Gehwege aus Betonplatten aus DDR-Zeiten sind marode und teilweise zu Stolperfallen geworden. Es gab Beschwerden, vor allem von älteren und gehbehinderten Bürgern, sodass die Stadtverwaltung die Baumaßnahmen in die Planung aufnahm.

Ende vorigen Jahres fanden die Anwohner Informationsblätter im Briefkasten, dass die Arbeiten 2019 beginnen sollen, sobald die Witterung es zulässt. „Die bauausführende Firma wurde genannt. Außerdem gab es für die Anlieger eine Kostenprognose“, teilte eine Anruferin am MOZ-Telefon mit und berichtete, dass vor allem ältere Leute daraufhin etwas verunsichert waren. „Sie sind davon ausgegangen, dass es noch eine Anliegerversammlung gibt. Aber dann ging’s plötzlich mit den Arbeiten los“, schilderte die Leserin.

In der Stadtverordnetenversammlung am Mittwoch berichteten auch Abgeordnete, dass aufgewühlte Bewohner sich an sie gewandt hätten. Volkhard Maaß (CDU) meinte, er habe von der Straßenbaumaßnahme nichts gewusst. „Außerdem reden alle Parteien vor der Landtagswahl von der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Warum schrecken wir die Bürger auf, indem solche Summen kursieren“, fragte er.

Bürgermeister Frederik Bewer bestätigte, dass auch die Bauverwaltung Kontakt mit erzürnten Bürgern hatte. „Die Informationen sind rausgegangen. Anliegen können vorgebracht werden“, sagt er. Zu den Anliegerbeiträgen meinte er: „Auch wenn sie abgeschafft werden sollten, müssen die Kosten irgendwie finanziert werden. Es ist fraglich, ob realistisch ist, was versprochen wird. Wir sind über das Bauamt mit den Bürgern in Kontakt. Über die Kosten, die bei der öffentlichen Ausschreibung herauskommen, werden wir informieren.“

Auch Hans-Ullrich Reichel (SPD) hatte die Anfrage eines Bürgers aus der Freiligrathstraße bekommen. Vor allem die zu erwartenden Zuzahlungen würden die Anlieger beunruhigen, meinte er. „Von Seiten der Stadt hieß es, man brauche keine extra Versammlung. Wenn es Fragen gäbe, sollen sich die Bürger an die Mitarbeiter wenden. Ich halte es für ratsam, eine Anliegerversammlung durchzuführen und zu erklären, in welcher Höhe Kosten zu erwarten sind und welche Satzungen gelten“, sagte er. Das ist jedoch nicht geplant.

Die Schwedter Tief- und Straßenbau GmbH als bauausführender Betrieb hat am 19. Februar mit den Bauarbeiten begonnen, die voraussichtlich bis Ende März dauern. Der Gehweg erhält auf einer Breite von 1,50 Metern graues Rechteck-Betonsteinpflaster und Granithochborde. Wie die Bauleute am Montag berichteten, gibt es Nachfragen von Anwohnern, jedoch keine Probleme. Grundstückszufahrten werden nach dem Ausbaggern bis zur Pflasterung provisorisch verfüllt, sodass es keine größeren Behinderungen gäbe.

Ob die Anliegerbeiträge nach dem Bau in der Freiligrathstraße oder nach Anschluss aller Teilabschnitte in der Stadtrandsiedlung festgelegt werden, wird noch entschieden.