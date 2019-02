Die Lieblinge des Kreisverbands

Marco Marschall

Britz Wenn Brandenburg über mitgliederschwache Freiwillige Feuerwehren besorgt ist, gilt das offenbar nicht fürs Amt Britz-Chorin-Oderberg. Knapp 300 Aktive stellen sich dort der lebensrettenden Verantwortung. Einige von ihnen wurden am Sonnabend befördert und ausgezeichnet.

„Der Landrat sagt ein paar Worte, der Amtsdirektor sagt ein paar Worte. Essen kommt um viertel sieben“, fasste Amtsbrandmeister René Dörbandt die Jahreshauptversammlung gleich zu Beginn scherzhaft zusammen. Mehrere Hundert Brandschützer hatten sich im Saal des Rathauses versammelt, um das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen. Dazu gehörte auch ein stilles Gedenken an die verstorbenen Feuerwehrleute Anton Lehmann aus Oderberg, Alfred Steinke aus Stolzenhagen, Gunter Pape aus Brodowin und Lothar Gierke aus Niederfinow.

Im Anschluss daran hatte der Brandchef einige Zahlen parat. Demnach kommen die 15 Ortswehren des Amtes auf 291 aktive Mitglieder. Kein schlechter Schnitt für das 10 000 Einwohner zählende Gebiet. Zum Vergleich: die etwas stärker besiedelte Gemeinde Schorfheide kommt auf 180. Zudem konnte Britz-Chorin-Oderberg 2018 mit 23 Neuaufnahmen glänzen und ist damit „Lieblingsamt“ des Kreisfeuerwehrverbands, wie dessen stellvertretender Vorsitzender Marcus Swierczinski in seinen Grußworten deutlich machte.

Auch Landrat Daniel Kurth scheint die Truppe besonders am Herzen zu liegen. Er dankte am Samstag nicht nur den Feuerwehrleuten für ihren Einsatz, sondern auch deren Angehörigen für ihren Rückhalt. Kurth machte klar, dass die Einsatzbereitschaft im Amt, brandenburgweit heraussticht. Nach seinen Ausführungen verliere das Land jedes Jahr 1000 freiwillige Feuerwehrleute. Zwar gebe es auch im Barnim Gemeinden mit immensem Bevölkerungsanstieg. Doch finde kaum einer der neuen Einwohner den Weg zur Feuerwehr. Diesem Personalmangel will das Kreisoberhaupt nun entgegensteuern und ein Wahlpflichtfach Feuerwehr einführen, wie es die Ehm-Welk-Oberschule in Angermünde vormacht.

Nach seiner Rede durfte der Landrat bei Beförderungen und Auszeichnungen der Truppe kräftig mithelfen, Hände schütteln sowie Medaillen und Ehrenkreuze vergeben. Insgesamt stiegen sieben Aktive in den Rang des Löschmeisters auf, darunter eine Löschmeisterin. Zwei Mitglieder der Wehr wurden zum Oberlöschmeister befördert, zwei zum Hauptlöschmeister, zwei zum 1. Hauptlöschmeister sowie zwei zum Brandmeister und einer zum Oberbrandmeister.

Hinter den Rettern liegt ein vergleichsweise ruhiges Jahr. Naturkatastrophen wie Sturm Xavier im Herbst 2017 blieben aus. 132 Mal wurden die freiwilligen Helfer gerufen. Wie Amtsbrandmeister René Dörbandt aufdröselte, waren 102 technische Hilfeleistungen darunter, davon 25 Verkehrsunfälle. 30 Mal rückten die Wehren zu Bränden aus. Einer der größten war der am 14. Januar vergangenen Jahres in der Freienwalder Straße von Oderberg. Dort stand ein leeres Wohngebäude in Flammen. Außerdem haben Kräfte aus dem Amt bei den großen Waldbränden in Fichtenwalde und Treuenbrietzen unterstützt, hob Amtsdirektor Jörg Matthes hervor.

Das laufende Jahr ist für die Feuerwehren auch eines von erfreulichen Anlässen. In sieben Ortswehren stehen 2019 Gründungsjubiläen an, eines davon ist das 100-jährige Bestehen der Britzer. Zudem feiert eine Jugendfeuerwehr ihre Geburtsstunde. Im kompletten Amt eifern derzeit 118 Kinder ihren erwachsenen Vorbildern im Brandschutz nach, davon sind 76 Jungen und 42 Mädchen. In Schorfheide sind es nur 77 Kinder insgesamt.