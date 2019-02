500 Appartements für Studenten gewünscht

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Ein Wohnkomplex für 200 Senioren, ein Hotel sowie Appartements für 500 Studierende und Mitarbeiter sollen an der Aufbauschule Platz finden. Wie der Akademie-Campus einmal aussehen könnte, wurde im Stadtentwicklungsausschuss gezeigt.

Wer die „Europäische Akademie für Hotellerie, Tourismus und Gesundheitsmanagement“ im denkmalgeschützten Gebäude der Aufbauschule betreiben wird, steht noch nicht fest. Dennoch wollen die Investorengruppe um das Ehepaar Smura und die Stadt die Pläne, wie sich das Areal an der Dr.-Wilhlem-Külz-Straße entwickeln soll, vorantreiben. Die Investoren wurden aufgefordert, ein städtebauliches Konzept zu erarbeiten. Der Entwurf liegt jetzt vor.

In dem repräsentativen Gebäude, das 1918 als Lehrerseminar eingeweiht, später als Aufbauschule genutzt wurde, wird die Akademie entstehen. Die Studenten, die dort lernen, sollen einen Teil ihrer praktischen Erfahrungen in dem Seniorenwohnkomplex mit 200 Plätzen sammeln, der, von der Külzstraße aus gesehen, hinter der Schule liegt. Ein Seniorenhotel mit 80 Doppelzimmern vervollständigt diesen. Außerdem sieht das Konzept, je nach Variante, 468 oder 500 Appartements für Studierende und Mitarbeiter vor. Sie sollen zwischen der Aufbauschule und den beiden historischen Villen entstehen und 90 Parkplätze erhalten. Ferner gibt es Gartenbau- und Sportflächen.

Die Straße, die zum Wirtschaftshof des Heimattiergartens führt, durchschneidet das Areal. Sie bleibe erhalten, so dass Lkw den Tiergarten weiterhin erreichen können, sagte Christfried Tschepe, der im Fürstenwalder Rathaus den Fachbereich Stadtentwicklung leitet, im Fachausschuss. Die Straße weitet sich zu einem Platz, auf den der Heideherr-Schultze-Weg führt, der aus dem Stadtpark kommt.

Es gibt zwei Umsetzungsvarianten für das Konzept. Sie unterscheiden sich hinsichtlich der Anordnung der 24 und 25 Quadratmeter großen Studenten-Appartements. In der einen finden sie in fünf Riegeln, die senkrecht zur Külzstraße stehen und deren Traufkanten die der Aufbauschule nicht überragen, Platz. Die Alternative sieht eine aufgelockerte Anordnung der Appartementgebäude vor – „dafür aber auch fünfgeschossige Bereiche im rückwärtigen Bereich“, erläuterte Tschepe. Aus städtebaulicher Sicht würden diese 500 Appartements zu einer „sehr massiven Bebauung“ im eher landschaftlich geprägten Umfeld führen, merkte er kritisch an. Der Investor müsse den hohen Bedarf noch begründen.

„Wie sollen wir mit den Varianten umgehen?“, fragte Rolf Hilke (CDU) angesichts der Kritik von Verwaltungsseite. Vielleicht müssten dem Investor Gegenvorschläge oder Abspeckvarianten nahegelegt werden. Stephan Wende (Linke) sah hingegen „die Chance für ein eigenständiges Quartier“ an der Stelle. Da die Stadt die Akademie wolle, seien die Wohnungen nötig. Das Projekt müsse sich rechnen, „wir wollen ja keine Bauruinen haben“, gab Thomas Fischer (BFZ) zu bedenken. Hohe Gebäude empfinde er nicht als Problem, da keine Nachbarn verschattet würden. Es müssten aber auch nicht alle Studenten in Sichtweite der Hochschule wohnen, sagte Tschepe. Abgestimmt wurden die Varianten im Ausschuss noch nicht.

Ob alles gleich gebaut werde, sei noch nicht klar, sagte Kateryna Smura, die Geschäftsführerin der Cultura Fürstenwalde Verwaltungsgesellschaft mbH, die das Gelände entwickeln will, am Montag auf Nachfrage. „Aber wir möchten auch, dass die Schule wächst“, ergänzte sie. Zwei Menschen in einem Appartement unterzubringen, was vielleicht platzsparender wäre, käme heute nicht mehr so gut an – zumal die Schule „von sehr guten Studenten“ genutzt werden solle. Diese zahlen das Appartement entweder selbst oder der Ausbildungsbetrieb komme dafür auf. Definitiv würden die Wohnungen aber nicht an Menschen vermietet, die nichts mit dem Campus zu tun hätten.

Wie viele Studenten mal in der Akademie lernen, sei derzeit offen, hänge auch vom Betreiber der Schule ab. Die Verhandlungen mit Interessenten nannte die Geschäftsführerin „relativ weit“. Es könnten auch mehrere Betreiber werden, „das Gebäude ist ja sehr groß“, so Kateryna Smura. Auf jeden Fall müsse in diesem Jahr der Betreibervertrag unterzeichnet werden, sagt sie auf die Frage nach einem Zeitplan.