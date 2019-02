Hälfte - Hälfte auf der Burg Beeskow

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Die Brandenburgische Frauenwoche beginnt in diesem Jahr in Beeskow. Am Donnerstag kommt dazu Frauen- und Familienministerin Susanna Karawanskij auf die Burg. Es folgen Ausstellungen und Diskussionsrunden, viele Veranstaltungen werden vom Frauenladen organisiert.

„Hälfte/Hälfte - ganz einfach“ lautet das Motto der diesjährigen, mittlerweile 29. Frauenwoche in Brandenburg. Die Auftaktveranstaltung findet am Donnerstag auf der Beeskower Burg statt. Ab 10.30 Uhr gibt es Grußworte von Ministerin Susanna Karawanskij und Landrat Rolf Lindemann. Dann spricht Prof. Sabine Haring über „Meilensteine frauenpolitischer Errungenschaften seit der Einführung des Frauenwahlrechts“. Ganz im Sinne des Mottos Hälfte/Hälfte wird nach einer Mittagspause auf der Burg diskutiert, was unter dem Stichwort Parität in Brandenburg auf uns zukommt. Zu der Veranstaltung werden mehr als 100 Gäste aus dem ganzen Land erwartet.

Bereits heute kann man sich von 8 bis 14 Uhr im Atrium des Landratsamtes über die Arbeit des Demokratischen Frauenbundes in Brandenburg informieren. Am Infostand werden außerdem die Projekte des Beeskower Frauenladens und der Sozialpsychiatrischen Beratungsstelle für Schwangere und Familien vorgestellt. Ein Kuchenbasar (es gibt auch Schmalzstullen!) rundet das Angebot ab. Parallel dazu ist in dieser Woche in der Kreisverwaltung eine Wanderausstellung zum Thema Häusliche Gewalt zu sehen. Diese ist auf Initiative des Frauenhauses Fürstenwalde zu Stande gekommen.

Im Beeskower Frauenladen selbst wird am 5. März unter dem Titel „Solidarität unter Frauen“ diskutiert. An der Veranstaltung ist der Beeskower Seniorenbeirat beteiligt. Bürgermeister Frank Steffen und Stadtverordnetenvorsteher Sven Wiebicke haben ihre Teilnahme zugesagt.

Nach den Debatten wird es dann unterhaltsam und kulturell. Dazu trägt die Burg Beeskow bei. Sie holt zum Frauentag am 8. März „Das trojanische Pony“ auf den Marktplatz. Das Kunstprojekt des in Steinhöfel beheimateten Vereins KunstLeben will für Überraschungen und Verwunderung sorgen und lädt zum Staunen und Mitmachen ein.

Einen Tag später wird im Spreepark Frauentag gefeiert. Zum Programm gehören Shows der Frauentanzgruppe HD93 und der Kindertanzgruppe CenterStage, die sich Choreografien zum Motto Hälfte/Hälfte haben einfallen lassen. Gefeiert wird von 14 bis 16.30 Uhr. Karten für vier Euro gibt es unter anderem bei der Gefas und in der Beeskower Touristinformation.

Offiziell endet die Frauenwoche am 14. März. In einigen Orten werden aber auch danach Veranstaltungen zu frauen- und geschlechterpolitischen Themen veranstaltet. Das gilt beispielsweise für Fürstenwalde. Dort findet am 20. März ab 14 Uhr ein „Treff der neuen Alten“ statt. Gast ist Barbara Thalheim, die Ausschnitte aus ihrem neuen Programm zu Gehör bringt. Angekündigt werden „Lieder über Frauen und solche, die es werden wollen oder gegen ihren Willen sein werden“.

Fürstenwalde bietet mit mehr als zwanzig Veranstaltungen auch das größte regionale Programm in der Frauenwoche an. Landesweit sind derzeit rund 120 Veranstaltungen im Frauenwochenprogramm aufge-führt.