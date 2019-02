Landrat verspricht Öffnung der Kreis-Turnhallen

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Landrat Rolf Lindemann hat vor dem Kreistag zugesagt, dass er spätestens im April eine Lösung für die Nutzung kreiseigener Turnhallen durch Sportvereine präsentieren will. Brandschutzfragen und ganz einfache Dinge wie ein Schließdienst und die Reinigung müssten bis dahin geklärt werden. Generell gelte aber, so Lindemann, dass man „großzügig mit den Dingen umgehen“ müsse.

Aus praktisch allen Orten, in denen der Kreis Schulen mit eigenen Turnhallen betreibt, gibt es seit Jahren Kritik, dass diese nicht für den Vereinssport genutzt werden können. Unter anderem sind Eisenhüttenstadt und Fürstenwalde betroffen. In der Bürgerfragestunde des Kreistages hatte das der Neuzeller Volleyballer Torsten Geller vom VFB Offensiv Eisenhüttenstadt erneut angesprochen. Er könne nicht verstehen, warum es für den Vereinssport am Nachmittag, wenn weniger Menschen gleichzeitig in der Halle seien als beim Schulsport, andere Vorschriften gelten müssen. Es sei beschämend, dass die Kreisturnhallen nach 16 Uhr einfach geschlossen werden und die Heizung weiterlaufe, während die Hallenkapazitäten für Sportvereine knapp seien.

Wenn der Kreis die Hallen öffne, so Geller, sei es auch wichtig, die Nutzungsgebühren den jeweiligen lokalen Verhältnissen anzupassen. In Berlin sei die Hallennutzung für Kinder und Jugendsport kostenlos, das wage er ja gar nicht zu fordern.