Rohr gebrochen, Boden abgesackt, Fahrbahn gesperrt

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Etwa 30 Zentimeter groß und genauso tief war das Loch, das am Freitagabend im Asphalt der Gartenstraße klaffte – der Hohlraum, den Bauarbeiter am Montagmorgen darunter entdeckten, war sogar noch wesentlich größer. „Es ist ein Rohr gebrochen, das wird jetzt erneuert“, nennt Detlef Jänicke, der stellvertretende Betriebsstättenleiter Abwasser vom Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, die Ursache.

Das Rohr, das vom Regeneinlauf der Straße kommt und in gut 1,20 Metern Tiefe in den Mischwasserschacht unter der Fahrbahn führt, war am Schacht abgebrochen. „Das ist nicht gestern oder vorgestern, sondern wahrscheinlich schon vor Monaten passiert“, sagt Jänicke. In der Zwischenzeit hätten Ratten Sand in den Schacht gewühlt und so für einen Hohlraum gesorgt. „Irgendwann sackt die Straße dann ab“, erklärt der Verbandsmitarbeiter. Nun werde ein neues Stück Rohr eingesetzt und am Schacht einbetoniert. „Die Straße wird Dienstag, spätestens Mittwoch wieder offen sein“, teilte Stadtsprecherin Anne-Gret Trilling auf Nachfrage mit.

Anwohner hatten die Feuerwehr am Freitag über die abgesackte Fahrbahn informiert; sie stellte noch am Abend die Sperrelemente auf. „Das ist bestimmt schon das dritte Mal, dass die Straße abgesackt ist“, merkte ein junger Mann an, der auf Höhe der Schadstelle wohnt. Detlef Jänicke bestätigte dies. „Die Rohre sind ja bestimmt auch schon 80 bis 100 Jahre alt“, nannte er den Grund.(mw)