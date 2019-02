Von Woltersdorf nach Australien

Annette Herold

Woltersdorf (MOZ) Montags kommt Heidemarie Brauer ins Altenheim. Sie erzählt mit den Bewohnern, hört mit ihnen Musik. Mancher weiß das wegen seiner Demenzerkrankung eine Stunde später schon nicht mehr. Doch den Frauen und Männern ist anzumerken, dass ihnen diese Stunde gut tut.

Montagvormittag, ein kleiner gemütlicher Raum in der Seniorenresidenz Alexa. Es gibt einen Sessel, ein Sofa und einen Fernseher. Doch der bleibt an diesem Vormittag ausgeschaltet. Heidemarie Brauer hat jede Menge Erinnerungsstücke mitgebracht. Gerade ist sie zwei Monate lang bei ihrer Tochter in Australien zu Besuch gewesen, von dieser Erinnerung will sie Altenheimbewohnern erzählen.

Doch erst einmal ertönt von CD Musik. André Rieu lässt seine Musiker aufspielen. Beim Walzerteil nähert sich ein Bewohner, die Krücke gibt ihm Halt. Betreuungsleiterin Margret Martinez fasst ihn wie zum Tanz. „Das geht nicht mehr“, winkt er ab, um dann wenig später, an den Türrahmen gelehnt, die Krücke im Takt zu schwenken. Eine Frau aus der Runde, Ringelpullover und Bürstenschnitt, strahlt aus ihrem Sessel und klatscht in die Hände. Wenig später, als Heidemarie Brauer gerade mit ihrem Australien-Bericht begonnen hat, wird sie einnicken.

Andere in der Runde verfolgen die Schilderungen aus der Ferne interessiert. „Dagegen sind wir niedlich“, ruft Erika Irmich aus, als Heidemarie Brauer auf der Landkarte zeigt, wie groß Australien ist, und wie klein im Vergleich Deutschland. „Trotzdem“, muss Erika Irmich jetzt noch loswerden, „wir lieben unser Deutschland, wir sind hier zu Hause.“ Dann spricht Heidemarie Brauer, viefältig engagierte Woltersdorferin, von der Tierwelt auf dem fünften Kontinent. Sie hat einen Wombat aus Plüsch mitgebracht, einen Plüsch-Koala, einen Seestern und Muscheln. Von denen darf sich jeder aus der Runde eine aussuchen. Edith Gundlach zögert nicht lange, bestaunt die Muschel und erzählt halblaut vom Wasser, wo sie in früheren Jahren so gern gewesen ist. Als Heidemarie Brauer später noch Emu-Federn verteilt, freut sich Edith Gundlach nicht minder.

Später, nachdem sich alle bis zum nächsten Montag verabschiedet haben, wird Heidemarie Brauer von ihren Beweggründen für die ehrenamtliche Arbeit im Seniorenheim erzählen. Den Ausschlag habe gegeben, dass eine Leserin der von ihr betreuten Bibliothek in der Alten Schule ins Heim zog. Warum den Leuten dort, die sich gerade einzuleben versuchen, nicht eine Auswahl von Büchern mitbringen und mit ihnen ins Gespräch kommen? Bei der Einrichtungsleiterin Edda Schlingelhof stieß sie mit ihrer Idee auf offene Ohren. Kurz nach Eröffnung des Hauses in der Berliner Straße hat sie mit ihrem Angebot begonnen. Inzwischen hat sie Verstärkung und wird künftig nicht mehr jede Montagsstunde übernehmen.

Die Heimleiterin wünschte sich mehr derartiges Engagement. Den angestellten Betreuern bleibe wegen ihrer Arbeitsbelastung viel zu wenig Raum für solche Angebote, sagt sie. „Wenn jemand hin und wieder mit Bewohnern spazieren gehen würde, das wäre schon schön.“ Um so wichtiger sei der Einsatz von Menschen wie Heidemarie Brauer.

Unterdessen freut sich Anni Weidlich immer noch über die Emu-Feder. Ganz selbstverständlich sucht sie sich auch noch ein Buch aus Heidemarie Brauers Bibliothekskörbchen aus. Einen Liebesroman. Und dann sind noch einmal André Rieus Musiker an der Reihe. Die alte Dame im Ringelpullover ist sofort wieder hellwach bei der Sache.