Laub wird ab 18. März abgeholt

Annette Herold

Schöneiche (MOZ) Bäume und Sträucher tragen die ersten Blattknospen, und in Schöneiche soll das letzte Vorjahreslaub von den Straßen: Ab 18. März werden die restlichen Laubsäcke abgeholt, wie die Gemeinde mitteilt. Die Abfuhr beginnt jeweils um 7 Uhr. Einen konkreten Abfuhrplan gibt es nicht, so dass alle betroffenen Mieter oder Eigentümer gebeten sind, ihre restlichen Laubsäcke zum 18. März, 7 Uhr, an den Straßen aufzustellen. Spätere Abholaktionen wird es nicht geben.

Damit dürften Mitte März auch die Laubsäcke aus dem Schöneicher Ortsbild verschwinden, die an der Straße den Winter überdauert haben, wie etwa in der Dappstraße. Laubsäcke am Straßenrand sieht man aber auch noch hier und da in Erkner.(ahe)