Müllroser Handballerinnen gewinnen Verbandsliga-Derby in Beeskow

Wilfried Hohmann

Beeskow Die Verbandsliga-Handballerinnen der HSG Schlaubetal-Odervorland haben bei Rot-Weiß Friedland mit 19:17 (9:9) gewonnen. Nach der deutlichen 19:27-Hinspiel Niederlage und der schwachen spielerischen Leistung der Vorwoche gegen den HV Ruhland/Schwarzheide hätte vor diesem Derby kaum jemand auf einen Sieg der Müllroserinnen gewettet. Aber es scheint an dem Spruch „Derbys haben ihre eigenen Gesetze“ etwas dran zu sein.

Die HSG kam besser ins Spiel. Zweimal Nora Reinhardt sowie Caroline Hallert brachten die Gäste bis zur 5. Minute mit 3:1 in Führung. Doch die Friedländer Mannschaft von Trainer Bernd Klinkisch konterte mit drei Treffern am Stück zum 4:3 der Gastgeber. Danach entwickelte sich ein zähes Ringen um jeden Treffer. Beide Abwehrreihen standen sehr sicher und beide taten sich im Angriff sehr schwer. Folgerichtig stand es zumeist Unentschieden und beide Mannschaften benötigten durchschnittlich jeweils mehr als drei Minuten, um einen Treffer zu erzielen. So stand es zur Halbzeit 9:9.

Die zweite Halbzeit begann durch Vanessa Schreiber mit einem „Doppelpack“ zum 11:9 der Gastgeberinnen. Doch in ihrer spielerisch besten und letztlich auch spielentscheidenden Phase gelangen den Schlaubetalerinnen zwischen der 35. und 40. Minute durch Nora Reinhardt (3) und Jasmin Henkelmann (2) fünf Tore in Folge zur 14:11-Führung. Die Friedländerinnen verloren völlig den Spielfaden und Trainer Klinkisch nahm in der 40. Minute eine Auszeit.

Danach zog mehr Struktur in die Friedländer Aktionen ein, aber die HSG verteidigte den Vorsprung mit großem Einsatz. Selbst als Carolin Eisermann in der 46. und unmittelbar danach Anika Weber jeweils eine Zeitstrafe kassierten, überstand man die vierminütige Unterzahl dank eines dabei erzielten Treffers von Sarah Regen bis zum 14:16 relativ unbeschadet. Dennoch konnten die Gäste den Ausgleich zum 16:16 nach zwei Treffern von Vanessa Hinz nicht verhindern. Das veranlasste die HSG-Trainer in der 53. Minute zu einer Auszeit. Das HSG zeigte in der verbleibenden Zeit die besseren Nerven. Als Sara Misterek nach 57 Minuten zur 17:16 Führung für die Gastgeber traf, war es das letzte Tor der Rot-Weißen. Eisermann kassierte zeitgleich ihre zweite Zeitstrafe. Als die in Unterzahl spielenden Müllroserinnen jedoch durch Nora Reinhardt ausglichen und durch Caroline Hallert mit 18:17 in Führung gingen, war das der K.o. für die Gastgeberinnen. Die mit zehn Treffern überragende Nora Reinhardt traf zum 19:17-Endstand.