Patzer im Aufstiegskampf

Wilfried Hohmann

Müllrose Die HSG Schlaubetal-Odervorland ist nach dem 24:24 (12:11) bei der OSG Fredersdorf-Vogelsdorf im Aufstiegskampf fast aussichtslos zurückgefallen. Sie hat als Dritter fünf Minuspunkte mehr als Spitzenreiter Grün-Weiß Finsterwalde.

Stark gehandicapt reiste die 1. Männermannschaft der HSG zum heimstarken Tabellenvierten. So fehlten Trainer Michael Stalla mit Robert Kaberidis, Marc Eschenbach, Tobias Hallert und Bernt Kratkey vier Stammspieler. Die beiden Kreisläufer Daniel Heine und Friedrich Hanschel saßen zwar auf der Bank, waren aber ebenfalls nicht einsatzfähig. Damit gab es nur eine Wechselmöglichkeit.

Nach einer 3:1-Führung der Gastgeber verlief die Partie bis zum 5:5 ausgeglichen. Danach setzten sich die Schlaubetaler über 7:5 bis zum 10:6 in der 18. Minute ab. Danach fiel über fünf Minuten kein Tor. Erst in der 24. Minute gelang den Gastgebern der siebte Treffer. Dies veranlasste HSG-Coach Stalla zu einer Auszeit. Zwar ließ seine Mannschaft in der Abwehr kaum etwas zu, aber im Angriff war der Kräfteverschleiß bemerkbar. In zwölf Minuten gelangen durch Mateusz Krzyzanowski und Eric Zimmermann nur noch zwei Treffer. Die Gastgeber erzielten eine Sekunde vor der Pause noch das 11:12.

Der Beginn der 2. Halbzeit verlief für die Müllroser nahezu optimal. Die Abwehr ermöglichte den Fredersdorfern kaum freie Wurfmöglichkeiten und die eigenen Angriffe wurden konzentriert abgeschlossen. Hier waren vor allem Mateusz Krzyzanowski und Paskal Korau kaum zu stellen. Die beiden sorgten binnen knapp drei Minuten für einen Vier-Tore-Vorsprung zum 15:11 in der 33. Minute. Der Vorsprung wurde bis zur 41. Minute zum 19:13 ausgebaut.

Dann hatten sich die Gastgeber auf die erfolgreichsten HSG-Werfer Krzyzanowski und Korau eingestellt. HSG-Trainer Stalla musste seinen Sohn Matthias nach einer Verletzung aus dem Rückraum an den Kreis beordern. Damit war die linke Angriffsseite der HSG praktisch wirkungslos. In der Folge erzielten die Gastgeber binnen acht Minuten fünf Tore, während die Müllroser zu keinem Treffer mehr kamen. Dabei bekam die kräftemäßig nachlassende HSG-Abwehr insbesondere die Fredersdorfer Max Haida und Christian Weihs nicht mehr so unter Kontrolle wie zuvor. Die beiden zeichneten mit je zwei Treffern vor allem dafür verantwortlich, dass die Gastgeber in der 49. Minute den 18:19-Anschlusstreffer erzielten. Das veranlasste Stalla zu seiner letzten Auszeit. Die folgenden sechs Minuten verliefen vollkommen ausgeglichen, so dass es in der 57. Minute 22:22 stand.

Dann traf Matthias Stalla für die HSG zum 23:22 und erhöhte Mateusz Krzyzanowski 85 Sekunden vor dem Ende auf 24:22. Das veranlasste den Heimtrainer zu seiner letzten Auszeit. Nach 58 Minuten und 46 Sekunden traf Christian Bernicke zum 23:24 und der OSG-Coach wies für die verbleibende Zeit Manndeckung gegen das gesamte HSG-Team an. Das war aber am Ende seiner Kräfte, so dass kein erfolgreicher Abschluss mehr gelang. Stattdessen erzielten die OSG 27 Sekunden vor dem Ende den 24:24-Endstand.