Unterstützung für den Breitensport

Hubertus Rößler

Frankfurt Der Stadtsportbund Frankfurt (SSB) und der Kreissportbund Oder-Spree (KSB) erhalten auch in diesem Jahr eine Förderung von der Sparkasse Oder-Spree. Eine entsprechende Vereinbarung wurde am Montagnachmittag im Frankfurter Stadion der Freundschaft übergeben. Demnach erhält der KSB einen Gesamtförderbetrag in Höhe von 20 000 Euro und der SSB 7000 Euro.

„Wir sind sehr dankbar für diese verlässliche Partnerschaft. Ohne die Unterstützung wären viele Dinge nicht möglich“, sagte SSB-Präsidentin Gudrun Frey. Neben der Soccertour werden unter anderem Ferienangebote, das Nikolaussportfest, der Oderturmlauf, die Sportlerehrung und als größtes Projekt der „Lauf ohne Grenzen“ von dem Geld der Sparkasse realisiert.

Auch der Kreissportbund Oder-Spree mit Sitz in Fürstenwalde profitiert als Dachverband für 235 Vereine mit mehr als24 500 Mitgliedern von den Mitteln der Sparkasse. „Ich kann mich noch gut an die Anfänge der Fördervereinbarung im Jahr 1992 erinnern. Aktuell nutzen wir das Geld für unsere Sportlerehrung, die Talentiade und die Aus- und Fortbildung der Übungsleiter“, sagte Geschäftsführerin Karin Lehmann. Außerdem gibt es für die Vereine Zuschüsse bei Jubiläen und für den Mitgliederzuwachs. Der KSB-Vorsitzende Thomas Maczekergänzte: „Wir müssen sehen, wie wir unsere Vereine in der Fläche erhalten. Sie sind neben den Feuerwehren oft die einzige funktionierende Einheit in den Dörfern, die etwas organisieren können. Daher legen wir viel Wert auf deren Förderung und sind gleichzeitig froh über unseren konstanten Mitgliederzuwachs.“

Stefan Ehrich, Leiter der Frankfurter Sparkassen-Geschäftsstelle Neuberesinchen, berichtete von seinen eigenen Erfahrungen im Breitensport. „Mein Sohn spielt Fußball im Nachwuchs von Blau-Weiss Markendorf. Dort sehe ich, mit welcher Hingabe das Ehrenamt vollzogen wird. Ohne dieEhrenamtlichen wäre vieles nicht möglich. Mit unserer Unterstützung wollen wir diese Arbeit etwas erleichtern.“

Ähnlich äußerte sich Carsten Palwizat, Leiter der Geschäftsstelle Am Bullenturm in Fürsten-walde. „In den Sportvereinen wird Kindern und Jugendlichen ein Weg aufgezeigt, wie sie abseits von elektronischen Medien ihre Freizeit sinnvoll verbringen können. Auch der Zusammenhalt, der in den Vereinen gelebt wird, ist für das ganze Leben wichtig.“

Bis einschließlich 2019 stellte die Sparkasse Oder-Spree dem KSB rund 1 235 000 Euro zur Verfügung. Der Stadtsportbund erhielt seit dem erstmaligen Schluss der Vereinbarung im Jahr 2004 insgesamt 268 000 Euro.