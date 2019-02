Gebrauchter Tag in Cottbus

Christopher Kranich

Cottbus Die Handballerinnen des HSC 2000 Frankfurt haben im dritten Rückrundenspiel die dritte Niederlage einstecken müssen. Beim Aufstiegsanwärter LHC Cottbus verloren die Frankfurterinnen verdient mit 19:27 (10:14) und befinden sich weiterhin im gesicherten Mittelfeld der Brandenburgliga.

Es war von Anfang an ein gebrauchter Tag für die Gäste. Mit großen Sorgenfalten waren sie bereits in die Lausitzarena gereist. Durch die Zwei-Spiele-Sperre von Torhüterin Anne Sass und der anhaltenden Verletzung von Anita Tumaszyk stand man vor dem Spiel ohne Keeperin da. Zuletztgenannte biss aber auf die Zähne und machte ihre Sache trotz Schmerzen hervorragend.

Als Elisa Winkowski nach 19 Sekunden das 1:0 für ihr Team erzielte, zeigte sie genau diesen Willen und Zug zum Tor, den man über 60 Minuten für einen erfolgreichen Abend gebraucht hätte. Während sich die ersten fünf Minuten beim Stand von 3:3 noch ausgeglichen gestalteten, zogen die Cottbusserinen kurz darauf mit 6:3 davon. Vor allem die 18-jährige Neira Voigt drückte dem Spiel früh ihren Stempel auf und war mit satten 13 Toren am Ende des Spiels die erfolgreichste Torschützin auf der Platte.

HSC-Trainer Michael Schuster bat seine Frauen daraufhin zum einminütigen Gespräch in Form einer Auszeit und nahm die Goalgetterin des LHC fortan in Manndeckung. Dies zeigte den gewünschten Erfolg, denn den Gastgeberinnen fiel es nun zusehend schwerer, Tore zu erzielen. Allerdings entwickelten die Frankfurterinnen in dieser Phase im Angriff zu wenig Durchschlagskraft und leisteten sich über ein Dutzend technische Fehler. So auch kurz vor der Pausensirene, als man den Ball zweimal leichtfertig wegwarf und die Lausitzerinnen dies zu zwei einfachen Toren nutzen konnten. Beim Stand von 14:10 wurden die Seiten gewechselt.

Die ersten Minuten des zweiten Durchgangs gehörten dann sofort dem Team von Ramon Quarta. Wiederum mit einem Doppelschlag erhöhte der Tabellenzweite auf 16:10. Erst danach erwachten die Oderstädterinnen und konnten nach 40 Minuten auf 18:14 verkürzen. Doch die Aufholjagd hielt nur kurz an, denn in den folgenden 17 Minuten brachten die HSC-Frauen nur noch zweimal das Runde im gegnerische Gehäuse unter. Dabei produzierten sie auch in der zweiten Halbzeit annährend 15 technische Fehler und gewannen nur eines von sechs Überzahlspielen.

So reichte den Gastgeberinnen allenfalls eine durchschnittliche Leistung, um sich zwischenzeitlich mit elf Toren abzusetzen. Am Ende gelang noch einmal ein wenig Ergebniskosmetik und es stand eine 19:27-Niederlage in der schönen Lausitzarena zu Buche.

Michael Schuster suchte nach dem Spiel die Fehler vor allem bei sich selbst. „Ich nehme diese Niederlage ganz klar auf meine Kappe und mache meiner Mannschaft keinen Vorwurf. Wir haben die falsche taktische Grundausrichtung gewählt und haben deshalb im Angriff kaum Lösungen gefunden. Meine Frauen haben bis zum Ende alles versucht und nicht aufgegeben“, sagte der Frankfurter Trainer.

Für seine Mannschaft bleibt jedoch nicht viel Zeit, sich über die Niederlage Gedanken zu machen. Bereits am Sonnabend wartet die nächste knifflige Aufgabe in heimischer Halle an der Sabinusstraße. Um 19 Uhr trifft der HSC auf den Tabellensiebten VfB Doberlug-Kirchhain und will in dem Mittelfeldduell zurück in die Erfolgsspur finden. Das Hinspiel ging knapp mit 20:23 verloren.