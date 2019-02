Übermächtige HCA-Damen in Calau

Carola Voigt

Calau (MOZ) Mit einem 36:20-Erfolg kehrten die Handball-Damen des HC Angermünde, Tabellenführer der Brandenburgliga, vom Schlusslicht HV Calau heim.

Nach einer Panne auf der Autobahn fiel die Ankunft in Angermünde am Sonntagabend allerdings sehr spät aus.

„Unterm Strich haben wir in Calau fünf Tore zu viel kassiert, aber auch zehn zu wenig erzielt“, urteilte Trainer Denny Reinicke nach dem Spiel. „Uns war es aber auch wichtig, dass alle Mitgereisten Einsatzzeiten bekommen, auch die A-Jugend-Spielerinnen“, fügte Trainer Dirk Cavalier hinzu.

Mit Carolin Raatz und Julia Baumann fehlten zwei wichtige Aufbauspielerinnen verletzungsbedingt, und das nicht nur in dieser Begegnung, sondern für den Rest der Saison. „Der Ausfall schmerzt und muss erst einmal kompensiert werden. Andere Spielerinnen müssen nun ihre vertrauten Positionen verlassen und sich mit der neuen Aufgabe anfreunden. Das braucht Zeit“, so Reinicke.

Einen ganz starken Tag erwischte Elisa Dahlke, die den Angermünder Torreigen nach 26 Sekunden eröffnete und im gesamten Spielverlauf 16-mal traf. Nach dem Zwischenstand von 1:5 in der siebten Minute stand es zwei Minuten später nur noch 3:5. Doch von nun ab übernahmen die Gäste die komplette Regie. Nach 19 Minuten hatten sie einen Zehn-Tore-Vorsprung herausgespielt (4:14) und zur Halbzeitpause stand es bereits 7:20. Angermündes Torfrau Marta Zajaczkowska war ein starker Rückhalt und auch die später eingewechselte Cassandra von Raven hinterließ einen prima Eindruck.

So konnten die Uckermärkerinnen mit einem sicheren Gefühl in die zweiten 30 Minuten gehen. Auch wenn der HSV Calau nach Wiederanpfiff sein achtes Tor in der 31. Minute erzielte, legte der HCA sofort wieder zwei Treffer drauf. In der 44. Minute betrug der Vorsprung 15 Tore (13:28). Dieser Abstand hielt sich zunächst konstant und wurde sogar noch größer in der letzten Viertelstunde. „Die Motivation des Gastgebers ging verloren, aber aufgegeben hat er sich keinesfalls und kam über unsere schwächere Abwehrseite immer wieder zu Toren“, so Cavalier. Fünf Minuten vor Schluss stand es 17:34. Damit hatte der HCA genau doppelt so oft getroffen, als die Calauerinnen, die im Endspurt noch dreimal einnetzten, der HCA noch zweimal zum 20:36-Endstand. Am kommenden Wochenende haben die Angermünderinnen spielfrei.