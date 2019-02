Eintracht-Sturmlauf kommt zu spät

Ingo Muhme

Wandlitz Zum Auftakt der Rückrunde in der Fußball-Landesklasse unterliegt Eintracht Wandlitz im Barnim-Derby den Gästen vom FSV Schorfheide Joachimsthal mit 2:3. Damit müssen die Wandlitzer sich nun endgültig mit der Abstiegsfrage beschäftigen.

Dabei gingen die Meinungen zum Resultat doch etwas auseinander. Gäste-Coach Dirk Matthies, der seinen Kollegen Sven von Pruschak vertrat, sah einen verdienten Sieg. Matthias Händler von Wandlitzer Seite, haderte. „Wir haben die erste halbe Stunde total hergeschenkt. Was da los war, bleibt mir auch ein Rätsel. Mit den Möglichkeiten nach Wiederanpfiff und der Überlegenheit wäre auf jeden Fall ein Unentschieden verdient gewesen“.

Mit seiner Analyse hatte Händler den Hagel auf den Kopf getroffen. Sein Team ließ anfangs wirklich alles vermissen, agierte planlos und machte gravierende Fehler, die Joachimsthal rigoros bestrafte. Besonders die linke Abwehrseite der Hausherren, in der Florian Liebich verteidigte, war extrem löchrig. So stand es nach 21 Minuten 0:2 und für die Eintracht sah es nicht wirklich gut aus.

Schorfheide wirkte wesentlich wacher und spielte strukturierter. Dennis Witthun erzielte nach Querpass die erste Gäste-Bude und hatte dabei keine Mühe, völlig freistehend einzuschieben (13.). Mit viel Geschwindigkeit nach Balleroberung war Moritz Fedder dann zur Stelle, um im Abschluss seine Stürmerqualitäten mit dem 2:0 unter Beweis zu stellen (21.).

Dass Fedder nicht nur positiv in Erscheinung treten konnte, zeigte er in 25. Minute. Sein sehr rustikales Foulspiel an Ron Kruggel, bei dem der Referee sicherlich auch über „Rot“ nachgedacht hatte, stachelte die Heimelf an. Joachimsthal zog sich zurück und schaffte es kaum noch, eigene Akzente zu setzen. Die Händler-Truppe kam nun auch zu Chancen, doch so richtig zwingend wurde es immer noch nicht.

Zum Wiederanpfiff änderte sich das Bild vollkommen. Matthias Händler musste die richtigen Worte gefunden haben. Seine Eintracht drücke das Gästeteam weit in dessen Hälfte. Chancen fast im Minutentakt ließen den FSV wanken. Von der Intensität her war es nun das erwartete Barnim-Derby.

Kenneth Sesselmann erlöste seine Kollegen vom verzweifelten Anlaufen und belohnte schlussendlich den betriebenen Aufwand. Dabei machte Joachimsthals Defensivabteilung an der eigenen Strafraumgrenze keine gute Figur und musste letztendlich zu sehen, wie Sesselmann nach Durchstecker zum 2:1-Anschluss vollendete (56.).

Die Partie blieb spannend und stark umkämpft. Viele kleine Nicklichkeiten mit höchst emotionaler Note brachten Schiedsrichter Stefan Kotte immer wieder auf den Plan. Er blieb aber ruhig und gelassen und war sicherlich auch in der Ausführung seines Amtes ein Grund dafür, dass die Partie nicht in der Eskalation endete.

Mitte der Halbzeit ebbte der Sturmdrang der Hausherren etwas ab, was dem FSV mehr Luft verschaffte. Effektivität blieb auch beim 1:3 durch Moritz Fedder das Markenzeichen der Gäste. Dabei hatte der Schütze Glück, dass Heimkeeper Harald Hübner im stumpfen Kunstrasen beim Abwehrversuch hängenblieb (75.).

In der Schlussphase warf Eintracht alles nach vorne und schaffte durch Pascal Böß den Anschlusstreffer zum 2:3-Endstand (90.).

Chancen zum Remis waren in jeden Fall vorhanden. Allein schon eine clevere Ausführung des indirekten Freistoßes nach unerlaubtem Rückpass zum Keeper auf der Fünfmeterraumlinie hätte ein Tor sein können (82.).

„Wir haben nach 30 Minuten aufgehört Fußball zu spielen. Vielleicht haben einige gedacht, es wird zu einfach. Schlussendlich hätten wir es nicht so knapp machen müssen“, zeigte sich Dirk Matthies zumindest mit dem Ergebnis zufrieden.

Matthias Händler hingegen weiß um die Qualität seiner Wandlitzer. „Wir müssen vor der Halbzeit das 2:1 machen, dann ziehst du das Spiel. Ich möchte nicht immer auf unserer Verletzungsmisere rumhacken, aber wir haben eine geile Mannschaft und ich bin davon überzeugt, dass wir da unten rauskommen“, gibt er sich optimistisch.