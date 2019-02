Spring-Training mit dem „Kaiser“

Ines Weber-Rath

Alt Zeschdorf (MOZ) „Es ist toll, dass es in Brandenburg eine Gelegenheit gibt, mit so einer Reitsport-Größe zu trainieren“, schwärmt Steffi Wels. Die Mutter einer Nachwuchs-Springreiterin ist mit der Tochter und zwei Turnierpferden aus Cottbus auf die Reitsportanlage am Hohenjesarschen See gekommen. Drei Tage lang, von Freitag bis Sonntag, war dort Heinrich-Wilhelm Johannsmann Gast-Trainer beim Reit- und Fahrverein (RFV) Alt Zeschdorf. Bekannt ist er unter seinem Spitznamen „der Kaiser“. Sein erster Reitlehrer habe ihn ermahnt, gerade wie ein Kaiser zu sitzen, erklärt der Westfale.

Der 67-jährige Vollblut-Springreiter, der 22 Nationen-Preise für Deutschland geritten und unter anderem den Vize-Europameistertitel mit der Mannschaft geholt hat, widmet sich seit dem Ende seiner aktiven Karriere 2005 dem Reiternachwuchs. Er gibt in Deutschland und darüber hinaus Spring-Lehrgänge für Pferd und Reiter. Die Alt Zesch-dorfer Reitsportler um ihren Trainer Olaf Hille haben nicht nur dem eigenen Vereins-Nachwuchs die hohe Schule des „Kaisers“ angedeihen lassen, sondern auch Reitsport-Freunde aus der Region und aus ganz Brandenburg eingeladen.

„Heinrich-Wilhelm Johannsmann unterrichtet mit einer sagenhaften Disziplin täglich von 10 bis 19 Uhr in unserer Reithalle. Er hatte die Vorgabe, dass er sich täglich 24 Turnierpferde und ihre Reiter anschaut“, sagt Olaf Hille. Vor der praktischen Lektion habe der „Kaiser“ am Donnerstagabend im Lebuser Gasthaus „Oderblick“ einen theoretischen Einstieg in Grundregeln der Springausbildung für Pferd und Reiter gegeben. Johannsmann hat dafür mit der Deutschen Reiterlichen Vereinigung eine CD entwickelt.

Neben seinen Profi-Tipps betont auch der „Kaiser“, dass nur tägliche harte Arbeit zum Erfolg führt. Steffi Wels dankt den Gastgebern für die „sagenhafte Betreuung“. Und Johannsmann reist weiter nach Schweden.