Späte Entscheidung in Berlin

Von Matthias Luttmer und Edgar Nemschok

Berlin Für den Fußball-Oberligisten FC Strausberg ist der Start ins neue Fußballjahr missglückt. Unglücklich verlor die Mannschaft von Christof Reimann bei der Sp. Vg. Blau-Weiß Berlin mit 0:1. Das Tor fiel erst in der Schlussphase.

Natürlich waren die Erwartungen beim FC Strausberg inklusive Trainer Christof Reimann vor der Partie in Berlin groß. Drei Auswärtsspiele in Folge stehen für die Strausberger an und gleich das erste ging nunmehr verloren. Keine gute Ausgangsposition in sportlicher Hinsicht und sicherlich auch nicht für das Nervenkostüm. Das einzig Gute bleibt, dass der siebte Tabellenplatz zunächst gehalten werden konnte. Nächste Woche geht es nach Staaken und der SC hat immerhin gegen Tennis Borussia ein Remis herausgeholt. Die Staakener sind abstiegsgefährdet und haben ein deutliches Achtungszeichen gesetzt und gezeigt, dass sie gewillt sind, den Kampf um den Klassenerhalt anzunehmen. Tennis Borussia wird übrigens am 17. März der erste Heimspielgegner in der Rückrunde sein.

Gern erinnerte man sich vor der Partie in Berlin beim FCS noch an das Hinspiel in der Strausberger Energie-Arena. Da wurde vor knapp sechs Monaten noch mit 2:0 gewonnen. Tino Istvanic und Martin Kemter schossen die Tore zum Sieg. Der vor Saisonbeginn hoch gehandelte Aufsteiger Blau-Weiß Berlin mit seinem Trainer Marco Gebhardt spielte im Anschluss eine enttäuschende Hinrunde, während der FCS auf Platz sieben überwinterte und damit im Soll liegt.

Mit Routinier Mathias Reischert und Verteidiger Paul Schulze hatten es gleich zwei der drei Neuzugänge bei den Strausbergern in die Startelf geschafft und feierten einen ordentlichen Einstand. Die 150 Zuschauer an der Rathausstraße in Berlin-Mariendorf sahen ein rassiges Oberligaspiel, das eigentlich keinen Sieger verdient gehabt hätte.

Nach einer schwierigen Vorbereitung waren die Jungs von Trainer Christof Reimann auf den Punkt da. „Wir konnten eigentlich nie richtig mit der kompletten Mannschaft trainieren, geschweige denn spielen. Immer fehlten einige meine Männer auf Grund beruflicher Verpflichtungen oder durch ihr Studium“, sagte Reimann. Um so besser dann aber der Beginn seiner Mannschaft. Zweikampfstärke, taktische Disziplin und gute Standards prägten das Spiel beim FCS. Dass es am Ende die Blau-Weißen waren, die jubelten, lag an dem einen vermeidbaren Fehler in der Strausberger Hintermannschaft, der in der 86. Minute das 1:0 durch Guilherme Henrique Lopes De Oliveira ermöglichte.

Einen hohen Befreiungsschlag der Berliner, die so dem Pressing der Strausberger entgehen wollten, unterschätzte der sonst so starke FCS-Schlussmann Marvin Jäschke, so dass der Stürmer für die Hauptstädter den Ball an Jäschke vorbeispitzeln konnte. Da es dem spät eingewechselten FCS-Stürmer Felix Angerhoefer im Gegenzug nicht gelang, seine hundertprozentige Chance zu verwerten, blieb es beim 1:0.

Den Blau-Weißen gelang damit die Revanche für die Hinspiel-Niederlage. Dem FCS hingegen stehen schwere Zeiten bevor, wenn es weiterhin nicht gelingen sollte, gegen Mannschaften aus dem Tabellenkeller zu punkten.