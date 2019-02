Pflichtaufgabe beim Schlusslicht gemeistert

Heiko Hempel

Vetschau Mit einem ungefährdeten 4:1-Auswärtssieg im Gepäck kehrten die Landesliga-Fußballer von Blau-Weiß Briesen vom punktlosen Tabellenletzten aus Vetschau zurück und konnten somit nicht nur die Pflichtaufgabe lösen, sondern sich auch etwas Luft zu den Abstiegsrängen verschaffen.

„Schon bei der ersten Begehung wusste ich, was die Gastgeber vor hatten: Sie haben ihren Platz zirka zehn Meter schmaler gemacht. Die Vetschauer agierten mit zwei Ketten vor dem eigenen Strafraum und somit war es für uns schwer, hinter die Abwehr zu kommen. Wir brauchten Geduld und Breite, um Chancen zu kreieren“, sagte Gäste-Trainer Ronny Pesch.

Aus einer Vielzahl von Möglichkeiten konnten Tino Gottschalk (21.) und Toni Moritz (26.) zwei nutzen und sorgten somit für eine beruhigende Halbzeitführung. Nach der Pause das gleiche Bild: Die Briesener waren klaren überlegen, scheiterten aber an Blau-Weiß-Keeper Steven Maßnigk oder am Aluminium. Anders die Platzherren, die mit der ersten Standardsituation in Hälfte 2 durch Andy Veit zum Anschlusstreffer kamen – es war erst das fünte Saisontor des Schlusslichts überhaupt – und wieder Morgenluft schnupperten. So kam für kurze Zeit etwas Hektik im Briesener Spiel auf, geschuldet den unnötigen Fehlern im Aufbau und der ungenügenden Chancenverwertung. Erst Routinier Gottschalk sorgte mit seinem zweiten Treffer der Partie für Ruhe (76.), der Widerstand der Gastgeber gebrochen. Kurz vor dem Ende erhöhte Kevin Schübler dann noch zum 4:1-Endstand.

„Ich muss meine Mannschaft loben. Sie hat das umsetzt, was wir als Trainerteam sehen wollten. Wir waren spielbestimmend und haben uns jede Menge Chancen erarbeitet“, sagte Pesch. „Aber auch vor den Vetschauern muss man den Hut ziehen. Ich kenne das ja noch aus meiner Zeit beim 1. FC Frankfurt, wenn man immer nur verliert. Das schlaucht und zerrt an den Nerven“, fügte der Briesener Trainer hinzu.