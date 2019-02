Fit mit Theraband und Facebook

Larissa Benz

Beeskow (MOZ) Ein Land, eine Stadt und selbst ein Dorf wären nichts ohne Menschen. Manche haben es noch nie in die Schlagzeilen geschafft und sind dennoch wichtig. Das Oder-Spree-Journal stellt in einer Serie Gesichter aus Oder-Spree vor. Heute: Edith Puffpaff aus Beeskow.

Wer Edith Puffpaff in ihrem Haus in Beeskow besucht, läuft die Treppe hinauf an einem großen Foto ihrer Gymnastikgruppe vorbei. Stolz hängt sie das Bild ab: „Das Foto zeigt Frauen im Alter von 45 bis 80 Jahren“, sagt sie. Die 79-Jährige betreibt den Sport schon seit 1968 und leitet die Gymnastik-Gruppe des Vereins Preußen Beeskow, der damals noch BSG Spanplattenwerk hieß, seit Ende der 1970er-Jahre.

„Ich bin durch meine Mutter zum Seniorensport gekommen“, erzählt sie. Die Gruppe sei für sie mehr als nur sportliche Betätigung, auch Schicksalsschläge werden gemeinsam durchgestanden: Als Edith Puffpaff vor ein paar Jahren einen Herzinfarkt erleidet, stehen ihre Frauen gemeinsam ums Telefon und rufen sie an.

Dass sie danach jemals wieder die Gruppe leiten würde, habe sie nicht gedacht: „Die anderen haben zu mir gesagt, ich soll auf jeden Fall kommen, und wenn ich nur da stehe und Übungen ansage“, erzählt sie schmunzelnd.

Vielen Beeskowern ist sie nach der Wende auch noch als ehemalige Leiterin des Sozialamts bekannt, wo sie bis zu ihrem Ruhestand 1999 für Sozialleistungen jeglicher Art zuständig ist: „Die Leute haben manchmal so witzige Antworten gegeben, wenn ich ihnen erklären musste, mit wie wenig Geld sie auskommen müssen, dass ich oft dachte, eigentlich bin ich ärmer dran“, sagt sie.

Danach setzt sie sich noch für vier Jahre bei einem Modellprojekt ein, das die Altenhilfe im Kreis koordiniert: Daraus sind bis heute die vier Pflegestützpunkte in Eisenhüttenstadt, Erkner, Fürstenwalde und Beeskow geblieben: „Ich freue mich natürlich sehr, dass das Modellprojekt sich so nachhaltig entwickelt hat“, sagt sie.

Ihr Leben ist auch von ihrem sozialen Engagement geprägt. So ist sie jahrelang Vorsitzende im Verein der Körperbehinderten in Beeskow: Ihr Antrieb dazu komme aus einer Art „Helfer-Syndrom“ heraus, das sie von ihrer Mutter übernommen habe. Wenn sie durch die Straßen gehe, sehe sie immer noch einiges, das verbessert werden könne: „Ich verstehe zum Beispiel nicht, warum so viele Gehwege so hohe Kanten haben“, sagt sie.

Auch als ehrenamtliche Lesepatin für Kinder in der Fontane-Grundschule oder in der Betreuung einer blinden Beeskowerin konnte sich Edith Puffpaff mit ihrem „Helfer-Syndrom“ einbringen. Ihre Familie ist ihr ganzer Stolz: Acht Enkelkinder, drei Kinder und zwei Urenkel halten die bald 80-Jährige auf Trab: „Ich habe mich immer gerne mit den Schularbeiten meiner Enkelkinder beschäftigt“, erzählt sie. Erst kürzlich habe sie sich etwa mit Steve Jobs und Apple auseinandergesetzt: „Ich lese auch die Bachelorarbeiten Korrektur“, sagt sie und lacht.

An wie vielen unterschiedlichen Themen die Beeskowerin interessiert ist, beweist auch ihr gut gefülltes Bücherregal: Leichtere Literatur wie Werke von Jojo Moyes finden sich dort genauso wie deutsche Klassiker.

Etwas stolz präsentiert sie an ihrem Schreibtisch einen Laptop: „Ich bin sogar bei Facebook“, sagt sie und zeigt, mit wem sie dort alles befreundet ist. Fein säuberlich hat sie dort auch Fotos ihrer Gymnastikgruppe sortiert und abgespeichert.

Für die Kommunikation mit ihren Enkeln nutze sie außerdem den Kommunikationsdienst WhatsApp. Mit ihrem Mann Peter, den sie vor 62 Jahren auf einer Fastnacht in Neuendorf kennenlernte, feiert sie in diesem Jahr diamantene Hochzeit: „Edith ist die Liebe meines Lebens“, betont der ehemalige Uhrmachermeister aus Beeskow.

Das Geheimnis ihrer langjährigen Ehe sieht er unter anderem darin, dass man Achtung voreinander habe, sich aber auch jeder seine Freiräume geschaffen habe.

Ihren 80. Geburtstag am 1. März feiert sie vormittags mit ihren Sportfreundinnen und nachmittags mit der Familie. Die Gruppe möchte sie noch so lange leiten, wie es ihre Gesundheit erlaubt: „Ich tue ja auch etwas dafür“, betont sie. Zuhause mache sie jeden Morgen Frühsport mit fließenden Chi Gong-Elementen: „Im Alter muss man darauf achten, welche Bewegungen dem Körper gut tun“, sagt sie.

Die Gymnastikgruppe des Vereins Preußen Beeskow trifft sich immer mittwochs um 19.30 Uhr in der alten Turnhalle im SFZ Beeskow.