Gemeinde fordert Ausgleich in Millionenhöhe

Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) . Kurz vor dem heutigen Erörterungstermin zum Planfeststellungsverfahren „Ersatzneubau 380-Kilovolt-Leitung“ hat die Gemeinde Birkenwerder ihre Stellungnahme ergänzt und Kompensationsmaßnahmen in erheblichem Umfang gefordert.

Diese Maßnahmen sollen, falls der Bau der umstrittenen Freileitung über Birkenwerder in der vorliegenden Planung genehmigt wird, den aus Sicht Birkenwerders schwerwiegenden Eingriff in das Ortsbild ausgleichen. „Das Landschaftsbild wird total verschandelt“, sagte Bürgermeister Stephan Zimniok (BiF). Die Gemeinde schlägt folgende Projekte zur Aufwertung des Ortsbildes vor, für die der Vorhabenträger die Kosten übernehmen soll.

■ Entwicklung des Grenzweges (Herstellung eines Parks mit Spielplatz und Aufenthalts­charakter)

■ Sanierung des alten Wasserwerks am früheren Sportplatz

■ Entwicklung des Dorfangers (Maßnahme läuft bereits)

■ Herstellung des Wanderweges Mühlenteich am Briesesteig (Bebauungsplan Nummer 37-1)

■ Entwicklung eines Bürgerparks mit Grünanlagen, Spielplatz und Fitnessparcours

■ Beräumung der Krugwiesen von umgestürzten Bäumen und Durchführung der jährlichen Wiesenmahd

■ Kitaneubau

In dem Beschlussvorschlag, der vergangene Woche im nichtöffentlichen Teil der Sitzung verabschiedet wurde, wird ausdrücklich festgehalten, dass die Gemeinde die Planung nach wie vor für unzulässig hält und entschieden ablehnt. Dieser Beschluss habe lediglich vorsorgenden Charakter für den Fall, dass die zahlreichen Einsprüche der Gemeinde gegen die Planung allesamt abgelehnt werden. Die Gemeinde hat beantragt, die Planfeststellung zu versagen. Neben der Gemeinde bereitet sich auch die Bürgerinitiative A 10 Nord auf eine Klage vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig vor.

Am heutigen Dienstag findet in Berlin-Buch der nichtöffentliche Erörterungstermin zu dem Planfeststellungsverfahren für die Stromleitung statt. Teilnehmen können nur Kommunen, Behörden, Initiativen und Einwohner, die sich an dem Verfahren beteiligt haben. Beginn ist um 10 Uhr im Stadtgut „Feste Scheune“, Alt-Buch 45, in 13125 Berlin. Einlass ist bereits ab 8.30 Uhr. Einladende ist das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR) Brandenburg als Verfahren führende Behörde.