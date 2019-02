Neuer Seniorentreff in Veltens Zentrum

Eröffnung am 1. April

Roland Becker

Velten (MOZ) In Veltens Innenstadt wird zum 1. April eine neue Begegnungsstätte für Senioren eröffnet. Damit wird ein mehrfach von politischer Seite angemahntes Vorhaben umgesetzt, im Zentrum der Ofenstadt einen Treffpunkt für Rentner zu schaffen. Die Räume in der Poststraße 17 stellt die Unternehmensgruppe Michael Bethke zur Verfügung, die dort seit November vorigen Jahres eine Sozialstation betreut, informierte Veltens Rathaussprecherin Ivonne Pelz. Die Stadt beteiligt sich demnach mit 330 Euro monatlich an der Miete.

Noch wird im neuen Treffpunkt gewerkelt. Derzeit seien die Maler dabei, den Räumen Farbe zu verpassen, und zwar nach den Vorstellungen des städtischen Seniorenbeirats. Die finanzielle Seite des Ausbau übernimmt die Firma Prima Solar, die Bauherr der Blöcke an der Poststraße ist. Bethke sorgt für die Grundausstattung.

Der behindertengerecht ausgebaute Seniorentreff soll etwa 30 Seniorinnen und Senioren Platz bieten. Unter der Woche wird laut Pelz ein Mittagstisch angeboten, für den man sich allerdings zuvor anmelden muss. Ein Schwerpunkt wird auf Freizeitaktivitäten gelegt, die von Bethkes Sozialstation organisiert werden. „Das können Lesungen, Sportangebote oder auch Spielnachmittage sein“, erläutert Pelz. Für die Teilnahme sei ein kleiner Obolus zu entrichten.

Als Nutzer der Räume ist auch der Seniorenbeirat vorgesehen. Dabei stehen die Wochenenden im Mittelpunkt. „Viele Senioren sagen, dass an den Tagen nichts los ist“, weiß Wolfgang Elbing, Vorsitzender des Seniorenbeirats. Dem wolle man entgegenwirken, indem an Sams- und Sonntagen kleine Veranstaltungen wie Lichtbildshows oder Vorträge angeboten werden. Aber auch Kaffeerunden gegen die Einsamkeit seien denkbar. Ob das Programm des Seniorenbeirats kostenlos sein wird, müsse noch geklärt werden.(rol)