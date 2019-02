FDP plädiert für Eigenständigkeit des Staatsorchesters

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der FDP-Kreisverband Frankfurt setzt sich für den Erhalt des Staatsorchesters als Regiebetrieb ein. Wie Kreischef Wolfgang Mücke in einer Pressemitteilung mitteilt, sei mit Irritationen bei den Frankfurter Liberalen aufgenommen worden, dass es offensichtlich Pläne zur Eingliederung des Brandenburgischen Staatsorchesters in den Kultureigenbetrieb der Stadt oder eine Kulturholding gibt. Dieses würde dem Klangkörper die Eigenständigkeit nehmen. Die FDP Frankfurt lehnt diese Pläne gänzlich ab, heißt es weiter.

Christian Seibert, Konzertpianist und sachkundiger Einwohner für die FDP im Kulturausschuss erklärt dazu: „Der Verlust der Eigenständigkeit des Orchesters würde der überregionalen Bedeutung des Klangkörpers nicht gerecht. Man sollte lieber der neuen Orchesterspitze unter dem Intendanten Roland Ott das nötige Vertrauen schenken, dass sie das Orchester programmatisch und finanziell sicher in die Zukunft führen. “

Die FDP möchte sich weiterhin dafür einsetzen, dass das Orchester in eine Stiftung überführt wird. „Eine Überführung in eine Landesstiftung wäre ein Weg, ein Staatsorchester in Trägerschaft einer europäischen Stiftung ein Königsweg,“ betont Christian Seibert.(hk/red)