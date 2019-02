Löwen und Bären im Tierpark

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Seit seinem 50. Geburtstag vor sieben Jahren feiern Kita-Kinder in der Zooschule des Angermünder Tierparks ihren Fasching. Der Tierparkförderverein sorgt stets für Musik zum Tanzen, lustige Spiele und Beschäftigungsmöglichkeiten sowie eine Erfrischung zwischendurch. Und natürlich können die verkleideten Hasen, Mäuse und Käfer auch einen Rundgang zu ihren Verwandten im Tierpark unternehmen. Und einmal im Jahr vervollständigen so auch zweibeinige Löwen, Tiger und Bären zumindest für einen Tag den dortigen Tierbestand.

„Anfangs haben wir eine Woche lang Kita-Gruppen zu Besuch“, erzählt die Vorsitzende des Tierparkfördervereins, Melanie Stodtmeister. „Weil nicht mehr Platz ist, kamen immer nur fünf Gruppen in den Genuss. Deshalb haben wir den Fasching diesmal über vier Wochen verteilt. Die Gruppen sind gekommen, wenn es terminlich gepasst hat.“

In den vergangenen Wochen war dann auch ganz schön was los, sodass Melanie Stodtmeister mittlerweile alle Lieder auswendig mitsingen kann. Kinder aus Kerkow feierten hier ebenso wie die Kita „Kinderstübchen“ und die Kita „Knirpsenland“, die gleich an mehreren Tagen mit verschiedenen Gruppen kam. Nur die Neukünkendorfer Kita „Wichtelhaus“ musste absagen Kinder und Erzieherinnen hatte ein Infekt erwischt.

Am Freitag machten sich die Fünf- und Sechsjährigen aus der Kita „Knirpsenland“ aus der Pestalozzistraße mit ihren grünen Warnwesten auf dem Weg in den Tierpark. Nachdem sie in ihre zum Teil selbstgebastelten Kostüme geschlüpft waren, ging es auch schon mit der ersten Tanzrunde los.

Zwischendurch wurde die Button-Maschine ordentlich strapaziert, mit denen die Kinder ihre eigenen Tiersticker zur Erinnerung herstellen konnten. Als kleine Stärkung stand geschnittenes Obst bereit. Die Kita-Kinder sorgten aber auch dafür, dass die Tiere in den Gehegen satt wurden. Auf der Spazierrunde durften sie das eine oder andere Tier selbst einmal füttern oder zusehen, was diese so für Leibgerichte haben.

Es gab noch einen besonderen Höhepunkt, und zwar für Yvonne Stockfisch. Die Erzieherin in Ausbildung, die die Kinder nebst ihrer Mentorin Birgit Butzke begleitete, feierte an diesem Tag ihren 40. Geburtstag. Im Namen aller Eltern überreichten ihr Nicole Schmidt und Doreen Brehmer unter dem Beifall der Kinder einen wunderschönen Blumenstrauß.

Und weil Muttis auch das Mittagessen aus der Kita zum Tierpark mitgebracht hatten, konnten die Mädchen und Jungen sogar länger bleiben als gewohnt. Erst zur Mittagsruhe waren sie ausgepowert nach einem spannenden Tag zurück in der Einrichtung.