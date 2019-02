Auf in die „Karibik am Waldesrand“

Melchow zeigt sich gern multikulti: Jedes Jahr beim Karnevalsabend sind die „Sachsenmädels“ mit im Programm. Dieses Mal unternahmen sie mit Blätterröckchen und Bananen-Burkini einen Badeausflug in die „Karabik am Waldesrand“. © Foto: Sergej Scheibe

Melchow (MOZ) Melchow. Bei einem Treffen der „Sachsenmädels“ soll Diddi vom Männerballett sich um die Bewirtung kümmern. Als er beim Kaffeekochen einschläft, träumt er von Sonne, Strand und Palmen. Die Vision wurde zum Motto des diesjährigen Melchower Karnevals: „Karibikstrand am Waldesrand“. Sketche, kabarettistische Stücke und jede Menge von Kerstin Harz, Andrea Vigh und Mitstreiterinnen gut choreographierter Showtanz ließen den Abend zum kulturellen Höhepunkt werden. Bürgermeister Ronald Kühn führte wieder als Moderator durch das bunten Treiben. Für seine Videodokumentation von Diddis karibischem Traum erhielt der talentierte Regisseur sogar den ersten Melchower Filmpreis für Regie, Buch und Kamera. Die goldene Statuette, die Kühn stolz in die Luft reckte, sieht dem amerikanischen Oscar nicht unähnlich und ist – ebenso wie dieser – nicht mit einem Preisgeld dotiert. Als ehrenamtlicher Bürgermeister hätte er eine Geldspritze sicher gut gebrauchen können, zum Beispiel für den Bau seines gigantischen Lieblingsprojektes. Ein „Schlempinski-Luxushotel, größer als die Moschee mit Golfplatz“ wünscht er sich für Melchow. Hintergründe aus der Gemeindevertretung, die sich auch schon mit der „Touristenfalle“ befassen musste, enthüllte Christiane Buschmann. Sie hatte sich zu diesem Thema das Kabarettmärchen „Aladin und die Wunderlampe“ ausgedacht. Die Geschichte stammt aus der Zeit, als Melchow noch Groß-Sultanat und Mittelpunkt der Erde war!

Die „Sachsenmädels“ – Gundula Mittner, Uta Seppelt und Sylvia Bähring – sind jedes Mal mit einem Stück beim Melchower Karneval dabei. Mit ihrem sächsischen Dialekt und ihrer kaum aus der Ruhe zu bringenden Art zieht immer etwas multikulturelles Flair in Melchow ein. „Wir sind ein integrativer Verein und lassen regelmäßig ethnische Gruppen zu“, beteuerte Ronald Kühn in seiner Anmoderation. Diesmal waren die Künstlerinnen aus dem fernen Bundesland mit hawaiianischen Blätterröckchen, Bananenburkini, riesigen Sonnenbrillen und Schwimmtieren am Start.

An einer anderen Nummer mit und von Christiane Buschmann beteiligten sich sogar Melchower Nonnen. Der Prior des Klosters betete vor, wo es in der Politik von Melchow aktuell hakt: „Der Fahrradweg nach Eberswalde ist schon genehmigt, fleißig, fleißig. Doch hört! Gebaut wird erst im Jahr 2030.“ Oder: „Der Ausbau der Dorfstraße ist uns nicht geheuer. Oje, oje, denn er wird inzwischen doppelt so teuer!“ Der Nonnenchor antwortete nach jeder Klage im Singsang.

Das Männerballett, das der Vorsitzende des Melchower Carneval-Vereins Marko Schmidt und seine Kumpels bestreiten, kündigte sich mit einer originellen Whatsapp-Projektion an – noch bevor sie mit ihrer Nummer drankamen. Die an die Wand geworfenen Handynachrichten ließen nachvollziehen, wie schwierig und spannungsgeladen es sein kann, wenn sechs Künstlerpersönlichkeiten zusammen kreativ sind. Kurz: alkoholfreies Bier und vegane Würstchen spielten dabei eine Rolle. Nachdem die Gruppe allerhand Understatement betrieben hatte, präsentierte sie schließlich doch zwei lustige, gut einstudierte Piratennummern – getanzt hinter dem selbstgebauten Bug des Schiffes „Last Minute“. Ein bisschen typisch ist das schon, oder? Wenn Männer tanzen sollen, fangen sie erst einmal an, zu handwerken.