Jazz, Folk und Bluegrass im Brauhaus

Stephen Ruebsam

Altlandsberg Die Teller des Hauptgangs sind noch nicht ganz leer, da betreten die drei jungen Streicher von „Duck Tape Ticket“ den Festsaal das Brau- und Brennhauses und stellen sich auf die Bühne inmitten der runden Dinner-Tische.

So richtig weiß das Publikum nicht, was es erwartet, denn das Trio lässt sich nicht leicht in Folk, Jazz oder Klassik einordnen. Paul Bremen (Geige und Bratsche), Anna-Sophie Dreyer (Bratsche) und Veit Steinmann (Cello) beginnen ganz zurückhaltend mit Jazz-Klassikern, die letzten Teller werden abgeräumt, das Service-Personal wirbelt um die Tische mit neuen Getränken. Dann beginnen stampfende Bluegrass-Rhythmen, auch Gesang fehlt nicht – und das alles von einem Streicher-Trio. Gerechnet hatte damit wohl niemand so recht. Überraschend dann auch Folk-Stücke, die den Highlands entsprungen zu sein scheinen, auch da übernimmt Paul Bremer den Gesangspart.

Am Ende wippen alle Füße im Saal zum Takt des gelungenen Mixes aus Jazz- und Folk-Klassikern, aus Eigenkompositionen und Versatzstücken aus allen Musik­epochen. Die drei hochkarätigen, jungen Musiker haben für eine ganz neue Farbe im Programm der Schlossgut-Macher gesorgt.(sur)