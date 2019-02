dpa

Berlin (dpa) Berliner Erzieher und Lehrer legen im laufenden Tarifkonflikt um höhere Gehälter im öffentlichen Dienst erneut die Arbeit nieder - dieses Mal sogar zwei Tage lang. Gewerkschafter haben für Dienstag und Mittwoch zu Demos und Kundgebungen aufgerufen - erwartet werden Tausende. Deshalb werden voraussichtlich wieder Kitas im Eigenbetrieb des Landes geschlossen bleiben und Unterrichtsstunden an Schulen ausfallen. Am Mittwoch beteiligen sich dann auch Beschäftigte von Bezirksämtern und Senatsverwaltungen an dem Warnstreik. Die dritte Tarifrunde ist von Donnerstag bis Samstag geplant.

Die Gewerkschaften fordern im Tarifkonflikt Verbesserungen von sechs Prozent, mindestens aber eine Erhöhung der Entgelte um 200 Euro, darüber hinaus strukturelle Verbesserungen in der Eingruppierung. Die Länder, deren Verhandlungsführer Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) ist, halten das für nicht bezahlbar.