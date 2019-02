Post will Standort Römerhügel prüfen

Ines Weber-Rath

Frankfurt (Oder) (MOZ) Warum gibt es im Wohngebiet Römerhügel am Südring eigentlich keinen Briefkasten? Mit der Frage hat sich Leserin Eva Oldenburg an den Stadtboten gewandt. Den Kasten habe man wohl vergessen, als das Wohngebiet vor mehr als zehn Jahren gebaut wurde, vermutet die ältere Dame. Für Menschen wie sie, die nicht mehr mobil sind, sei es ein Problem, weiter entfernte Briefkästen zu erreichen, erklärt Eva Oldenburg. Sie schlägt vor, Briefkästen von anderen Standorten in der Stadt, wo teils zwei an einer Straße stünden, auf den Römerhügel umzusetzen. Ihre Anfragen an die Post seien ohne Ergebnis versandet, so die Leserin.

Auf unsere Nachfrage hat Mattias Persson aus der Pressestelle der Post jetzt mitgeteilt: Der vorgeschriebene Höchstabstand zum nächsten Briefkasten ist für die Bewohner der Siedlung auf dem Römerhügel eigentlich eingehalten. Die Post-Dienstleistungsverordnung schreibe vor, dass Kunden von ihrer Wohnung nicht mehr als 1000 Meter zum nächsten Briefkasten zurücklegen sollen. Die nächsten Briefkästen befänden sich in dem Fall an der Kopernikusstraße, am Baumschulenweg und an der Alexej-Leonow-Straße.

Ein offizieller Antrag für einen Briefkasten auf dem Römerhügel liege der Post auch nicht vor. Dennoch werde ein Post-Mitarbeiter in der kommenden Woche ins Wohngebiet kommen, um sich die örtlichen Gegebenheiten daraufhin anzusehen, ob dort ein Briefkasten aufgestellt werden kann, kündigt der Post-Sprecher an. Dann wären natürlich noch Absprachen mit dem zuständigen Straßen-Baulastträger zu treffen. Grundsätzlich sei die Stadt „flächendeckend ausreichend mit Briefkästen versorgt“, betont Persson.(ir)